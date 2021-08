Karim Duval a décidé de rester à Paris, interrompant donc ses vacances en Bretagne, pour venir clôturer le 6/9 de ce week-end.

Après le succès de ma chronique d’hier matin sur mes semi-vacances en Bretagne, France Inter a validé mon retour aujourd’hui ! Alors j’ai bien compris leur petit jeu, ils font style "on te fait une fleur, on t’offre le dimanche 15 août parce que ça rime avec grand écoute" alors qu’en fait, c’est parce que je draine de l’auditeur. Eh ouais !

Avec ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, ma femme et mes deux enfants, France Inter fait sept auditeurs de plus ce matin et à moi tout seul je fais plus qu’Europe 1…

C'est sans parler de ma notoriété déjà grandissante... il faut que je vous raconte ! Remise en contexte : cette année je me suis imposé une baignade quotidienne, en Bretagne. Là-bas, ils appellent ça un enchaînement "flexion-extension-hurlement". Donc, l’autre jour je me rends sur une plage déserte pour faire ma séance de natation quotidienne, c'est-à-dire de 20h à 20h et 5 secondes ; un "trois centimètres papillon" parfaitement exécuté. Je sprinte à ma serviette, décontracté comme un bâton Findus...

Et là, un mec sorti de nulle part débarque et me dit (véridique !) "excusez-moi… vous ne seriez pas Karim Duval ?"

La suite de la chronique à (ré)écouter ou regarder.