Bonjour à vous, bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent sur les ondes de France Inter. Je suis le docteur Lyndsay Mac Farlane, et je travaille au General Hospital de Nashville, dans l'État du Tenessee.

Si je parle de cette manière, c’est que les dialoguistes de la série à succès dont je suis l’héroïne ne sont pas pour ainsi dire les plus doués de leur génération. Ajoutez à cela un doublage au budget disons modeste, et vous obtenez des intonations pour le moins... rocambolesques !

Quoi qu'il en soit, on dit de moi que je suis la chirurgienne la plus talentueuse de tout le comté, et ce malgré mon passé tumultueux, et mes parts d’ombre qui rendent mon personnage à la fois insaisissable et terriblement complexe. (Soupirs) La vie vous joue parfois de drôles de tours…Mais assez parlé de ma petite personne.

Je connais vos inquiétudes sur le nouveau variant Omicron qui menace notre planète et peut être que mon doctorat en virologie fondamentale pourrait nous éclairer...

Oui Askolovitch ? D’accord. Mettez le patient sous antibiotiques à large spectre, et prenez sa température axillaire tous les quarts d’heure. Il y a fort à parier qu’il s’agisse d’une infection bronchiale de surinfection. Askolovitch ? Je veux également un panorama synthétique et exhaustif de toute la littérature scientifique sur le sujet à ce jour, titre par titre. J’imagine que cela est dans vos cordes Askolovitch ?

Bien, au sujet d’Omicron, nos connaissances sont encore lacunaires… Mais qui va là ?

Tiens, tiens, tiens Sonia Devylers. Cela ne vous a pas suffit de voler mon mari puis d’engager un détective privé à mes trousses ? Il vous faut aussi marcher sur mes plates bandes et venir fouiner dans mon service ? La chirurgie thoracique se passera de vous merci bien. J’aurais dû prendre en main votre greffe de rein moi même, et y mettre un foie à la place. Ainsi vous auriez pu déverser votre bile à loisir...

Mais revenons à Omicron. Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que nous ne savons que peu de choses. Mais j’ai une confiance immense dans la communauté scientifique -dont je suis bien malgré moi la figure de proue charismatique-. Ensemble, nous aurons raison de cette calamité. Et en attendant, il aura toujours la fiction pour nous consoler.

Lisa MacSalam ? Est-ce bien vous ? Mais je vous croyais derrière les barreaux de la prison fédérale de Ashland dans le Kentucky après l’erreur médicale fatale que vous avez commise sur la personne du shériff de Bacon Hills. Que dites-vous ? Vous venger ? Aaaaaaaah

La suite au prochain épisode, bonne journée.