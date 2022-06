Aujourd’hui Lison est Yvan et vous êtes psychanalyste.

Oui bonjour Nicolas bonjour à tous. Oui, Yvan Horvath, je suis en effet psychanalyste et psychothérapeute depuis 1984, mais je suis aussi psychiatre, Nicolas. Ce qui change tout. Parce que cela veut dire que je suis aussi médecin, que j’ai effectué des études de médecine. Que donc, dans le TGV, je me lève quand on demande s’il y a un médecin à bord, que j’ai une écriture tout à fait effroyable et que la quasi totalité de mon entourage insiste régulièrement pour me montrer -contre ma volonté vous l’imaginez bien- qui une langue un peu chargée, qui un grain de beauté pas très net ou tient à tout prix à me décrire l’odeur de ses urines. Je ne dénoncerai personne autour de cette table mais c’est la saison des asperges il me semble non ? Alors ne cherchez pas plus loin Augustin.

Ça vous fait plaisir de me voir ? À moi aussi. Mais je trouve étonnant que vous vous réjouissez de la présence si régulière d’un psychiatre sur les ondes publiques. Cependant, il me semblait important d’intervenir. Rien que cette semaine sur le sol français :

Un Monsieur déguisé en vieille dame sur un fauteuil roulant a envoyé une tarte à la crème en direction de notre chère Mona Lisa au Musée du Louvre.

D’autres messieurs ont provoqué la zizanie la plus totale autour du grand stade pendant la finale de la Ligue des Champions.

Encore davantage de messieurs ont envahi la pelouse Stéphanoise et jeté des projectiles en tous genres ce qui a donné lieu à diverses dégradations et à un grand nombre de blessés.

Enfin en île et Vilaine, les bénévoles d’un club de football ont décidé de confectionner la plus grande galette saucisse du monde. Ça ne va visiblement pas fort, n’est-ce pas ?

Peut être la galette saucisse est un phénomène à part. On pourrait l’analyser comme l’expression d’un stade phallique mal digéré -comment digérer une galette saucisse de 72 mètres me direz-vous Claude-. Mais peut-être ont-ils voulu démontrer leur virilité ou leur habileté à manier le sarrazin. Que sais-je. En tout cas on peut dire qu’il y en a qui sont complètement Morteau dans leur tête hihi. Pardonnez, je fais honte à ma corporation.

Pour les autres, les fauteurs de trouble mentionnés plus haut, les entatreurs et autres casseurs, il me semble qu’il y a une sorte de frustration accumulée et non exprimée, qui une fois placée dans un contexte de foule galvanisante crée des pulsions destructrices. Bien. Il faut traiter cette frustration ce me semble. Pour cela, je mets à disposition pour vous un outil bien connu en psychothérapie qui s’appelle le cri primal. Je fais un petit pas de côté par rapport à la thérapie par la parole, plus conventionnelle Sonia. L’idée, théorisée par l’américain Arthur Janov, est d'extérioriser les ressentis négatifs du sujets en retrouvant les sensations dites primales pour exprimer la déprise de l'être permettre la projection vers l'à-venir Concrètement Sonia, ça veut dire que quand ça va pas, il faut crier fort, comme un petit nourrisson.

Je donne quelques exemples.

Vous êtes coincé dans les bouchons depuis 40 minutes - Aaaaah !

Le dernier jour pour la déclaration d’impôts approche et impossible de remettre la main sur votre Numéro Fiscal - AAaaaaah

Augustin, votre invité est hélas concis et lapidaire - Aaaaah !

Claude, l’actualité est molle - Aaaaaah !

Vous craignez la sixième extinction de masse, l’effondrement du vivant, des températures invivables, la fonte des glaces, la guerre de l’eau, les épidémies et les catastrophes naturelles à répétition, l’inaction des pouvoirs publics nous condamne chaque jour un peu plus, et peut être que de toutes façons nous mourrons tous d’une troisième guerre mondiale à cause de messieurs qui ne parviennent pas à gérer leur soif de pouvoir - Aaaaaaaah !

Voilà, j’espère que cet outil vous sera utile. À utiliser avec parcimonie en revanche dans les lieux de culte, près des écoles, ou dans un service de cardiologie.

Bonne journée à vous tous.