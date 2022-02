Ce matin, Becky donne un cours de cuisine au 7/9

Ouiii hi everyone my name is Becky je m’appelle Becky et je viens d’Angleterre. Mais je vis ici en France et j’ai un petite restaurant de mindful eating qui veut dire “nourriture en pleine conscience”.

Claude je vois vous me regardez avec des yeux super étonnés.

Nourriture pleine conscience c’est tu manges, mais tu réfléchis à quoi tu manges, comment tu manges, et si ce que tu manges c’est bon pour ta santé.

Par exemple, toi quand tu avales une saucisse purée pour trois personnes en apnée à la cantine de Radio France, c’est pas nourriture en pleine conscience.

Je t’ai vu Claude, fais pas l’innocence c’est pas bon pour toi tu sais toute cette viande.

En tout cas, je suis d’accord que manger, c’est le meilleur antidépresseur. Et avec toute ce qu’il se passe en ce moment, c’est tellement le brouillard pour le tête et pour le coeur, il faut se consoler, pas vrai ?

Ça tombe bien ! Aujourd’hui, 2 février vous le savez c’est la…Chandeleur oui, mais moi je fais pas. Nooo ! C’est trop pas bon pour la santé Nicolas ! gluten plus oeuf plus lactose plus sucre ! Tu veux que tes organes ce soit du caramel mou ?

Nooon ! Aujourd’hui c’est la journée internationale des zones humides ! Et oui Sonia ! Vous pouvez fact checker les journalistes, je raconte pas des salades !

Je propose donc un recette super réconfortant, et super gourmand avec que des ingrédients qui vient des zones humides. Jsuis trop content !

Attention, François Régis Gaudry, peut être je vais te faire de l’ombre.

Alors, on commence par prendre des petits navets qui sont très bon pour le stress et je les recouvre de spiruline qui est comme un algue qu’on sèche et qu’on broie en poudre. Ça c’est parfait pour le mindset Léa. Ensuite je rajoute des petits morceaux de reishi, vous connaissez ? Oh what a shame ! C’est un champignon médicinal qui ne pousse que sur les pruniers en décomposition. C’est un peu amer, mais avec l’habitude on s’habitue.

Ensuite, vous notez bien hein tout le monde ! Je vois Nicolas il note pas.

On fait bouillir pour trois heures. A mi cuisson, on rajoute, le chatavari, un cousin éloigné de l’asperge plus de l’agar agar pour venir gélifier toute ça.

Pour rajouter dessus, je mets quelques graines de sarrazin germé. Si vous êtes un peu glouton, hésitez pas à mettre aussi de la levure de bière. C’est wow ! En plus ça fait des beaux cheveux !

Si jamais vous avez un bouillon d’épluchures de la veille, ça se marie très bien aussi ! Enfin moi, c’est un peu mon comment on dit ? Péché mignon ? Exactly !

Bon…Voilà, j’espère que ça vous a fait un bon alternative aux crêpes que moi personnellement je trouve…berk.

Joyeuse journée des zones humides ! À très vite ! Bye