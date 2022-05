Aujourd’hui vous êtes Rebecca et vous avez des cheveux de ouf.

Haaaaan c’est hyper gentil Nicolas je suis hyper touchée.

Ahahah. Je suis scandale. Pour les gens qui ont pas capté, c’est moi qui ait écrit cette introduction à Nicolas et comme il sort de 2h de direct il a rien capté.

Chanmé nan ? Je fais dire ce que je veux à Nicolas Demorand ça m’éclate. Lol. Bref. Je m’appelle Rebecca, j’ai 27 ans, je travaille dans la mode, et si vous ne le voyez pas je vous invite à aller mater la vidéo, histoire que je maquille pas à 7h du mat pour rien, mais j’ai effectivement des cheveux pas dégueu. J’ai un coloriste chanmé et j’utilise un shampooing à la kératine depuis deux semaines. Merci de l’avoir noté Nicolas.

Bref. Ça va les gens ?

Moi je suis un peu véner, je vous le cache pas. Y’a des invités de la matinale qui ont des comptes à me rendre.

Je vous explique.

J’ai reçu mes premiers droits SACD y’a quelques jours. La SACD, c’est la société des auteurs, c’est les gens qui me donnent de l’argent en échange d’avoir le droit de diffuser mes œuvres radiophoniques. Hanhanhan.

Mais par contre je suis nouvelle dans le game Augustin…fallait me dire ! Fallait me dire que la SACD ils arrondissaient pas le temps d’antenne, même pas à cinq secondes près, genre. Donc si je fais une chronique de 2’34 je gagne moins que si je fais une chronique de 2’36.

Ce qui veut dire que toutes les fois où les invités parlent trop et que je raccourcis ma chronique pour finir dans les temps, ben ils me font perdre de l’argent. Vrai ou pas ? Ben faut être pragmatique dans la vie vous croyez Elon Musk il fait des cadeaux aux gens ? NON. Pour arriver au top faut de l’ambition les gars. Qui sait peut être un jour je rachète Instagram.

DONC j’ai fait une liste de tous les invités qui me doivent du pognon :

· Le peintre David Hockney le 6 octobre 2021, il s’était grave étalé sur ses toiles et son art blablabla ; je peins des piscines et les campagnes de Normandie. Super gars mais je commence à 8h55 en fait, j’ai pas ton time.

· Emmanuel Carrère le 5 janvier 2022 pour parler de son film les Quais de Ouistreham sur les pauvres dames qui font le ménage dans les ferry. Franchement, intéressant en vrai, mais fais concis Manu. En plus t’es invité genre tous les mois, un peu d’altr, un peu d’altrui, un peu, j’aime pas ce mot bref pense un peu aux autres t’es pas tout seul dans la life.

· Jordan Bardella le 16 février 2022. Alors lui il m’a grave saoulé. Hé ho t’es né en 1995, physiquement franchement tu passes de ouf. T’es pas censé rouler des pelles sur les Ramblas avec une mauvaise haleine de sangria en Erasmus genre ? Plutôt que d’attiser la haine entre les gens ? Dans RN y’a HAINE ; héhoooo. Wake up. Toi je vais pas te lâcher parce que t’as pris sur mon temps de parole pour dire tes trucs pourris là. Donc je compte bien récupérer mon fric…

· Last but not least. Et c’est là où ça devient rigolo, mais Valérie Pécresse le 22 février 2022 elle a pris trois plombes pour dire qu’il fallait remettre de l’ordre en France, tout ça pour finir à 4%. Cimer. Du coup maintenant, votre dette Madame, c’est 5 millions + 24 balles 75. Les donateurs hésitez pas à me faire un chèque directement à l’ordre de Rebecca, chroniqueuse émérite de la maison de la Radio, le gros bâtiment chelou au bord de la Seine. Hanahanahan

Donc si vous m’écoutez, là les 4, vous me devez tous entre 20 et 25 balles, ce qui fait un spritz Rive Gauche ou un menu entrée plat dessert Rive Droite, ou une petite maison en province. Lol je rigole jsuis scandale.

David et Emmanuel pas de souci on peut se voir en vrai, jsuis grave intéressée par l’art en général. En revanche Jordan juste fais moi un virement, jcrois j’ai la flemme qu’on se croise.

Et je termine, mais jpense c’est l’éléphant au milieu du studio. Claude, quand Nicolas il vous fait des grands gestes, c’est pas une hola pour vous encourager, ça veut dire qu’il faut raccourcir en fait. J’ai calculé, depuis le 1er septembre, ça fait presque une mini robe Courrège. Ou alors un petit jean milieu de gamme et un aller retour à Limoges. Plutôt la robe si ça vous embête pas. Mais jvous en veux pas du tout, ça fait que cinq ans que vous êtes là, ça viendra.

Bon allez, Claude ptite démo une conclusion rapide c’est ça : BYYYYYE.