Nouaiiiis… Rebecca 27 ans, je vis à Paris, je travaille dans la mode, j'suis plus ou moins influenceuse lifestyle mais j’ai pas encore le public que je mérite je crois. Mais bon tout vient à point à qui sait m’entendre. Ou un truc comme ça.

Bref… Ça va les gens ? Ça a pas l’air de vous avoir fait beaucoup de bien les vacances; si ? Vous avez des têtes de fin de saison, genre. Alors que si on regarde bien ce n’est que le début de la saison. 'Fin sur France Inter janvier j’avoue c’est la mi-saison mais en langage fast fashion ou météorologique : c’est le début de la saison voyez ce que je veux dire ? De l’hiver. Je sens que je vous ai paumé là. Mais c’est moi ça je vais très vite, je suis haut potentiel je pense. Bref. Vos têtes.

En même temps beaucoup de gluten, beaucoup de sucres, beaucoup d’alcool, beaucoup de cadeaux pourris, faut pas s’étonner d’avoir le teint pantone 312 aussi, les organes émonctoires ils ont morflé de ouf. Panton 312 Claude, c’est une couleur entre le taupe bistré et le gris beluga pour vous donner une idée. D’ailleurs, en parlant colorimétrie il nous reste de très belles pièces au showroom dans ces teintes là. Je pense notamment à une réinterprétation assez libre du bombardier de l’US Air Force, en peau d'agneau retournée, tannage naturel of course on est pas chez les cassos, avec une finition en bord côte aux manches, très esprit skinhead mais qui aurait découvert la permaculture à Notre Dame des Landes, genre. Ça vous dit pas Claude, Nicolas ? Franchement c’est pas plus con de marquer un peu les esprits, dans les couloirs de France Inter. La vie est un grand jeu de miroirs vous savez, on peut pas faire une carrière solide en t-shirt si vous voulez mon avis. À part si on est sportif de haut niveau et aux dernières nouvelles les gars vous prenez volontiers l’ascenseur pour monter au cinquième étage de la Maison de la Radio vrai ou pas ? Ahahah je sais jsuis scandale m’en voulez pas.

Breeeeef, je suis pas là pour vous tailler un costard. LOL. D’ailleurs pourquoi suis-je là et où va cette chronique personne ne le sait. Nan je voulais vous partager un truc en vrai, vous qui êtes un peu intellectuels ou je sais pas trop quoi. En fait, pendant les vacances j’étais à la montagne, et je déprimais parce que j’avais pas du tout eu les cadeaux que je voulais à savoir énormément de cash. Donc j’étais là, dans ce restaurant d’altitude, devant mon latte végétal, devant le Mont Blanc qui se détachait du ciel bleu, je regardais mes cadeaux, donc mes LIVRES cimer et mes mitaines en laine bouillie qui s’arrêtent à mi coude et je me disais : mais pourquoi la vie est si décevante finalement ? J’étais tellement en bad Sonia, faut me croire. Et là, sur le set de table en papier du restaurant d’altitude, y’avait plein de citations inspirationnelles écrites et y’en a une qui m’a sauté au visage c’était genre une citation d’un philosophe ou d’un mec latin je sais pas et ça disait : “être content de son sort, voilà la plus grande richesse”. Fou ou pas ? On aurait dit que c’était exprès pour mon histoire de cadeaux nan ? Du coup, ben j’ai tout reconsidéré à la lumière de cette nouvelle philosophie de vie, bam 360 degré changement de life. Je me suis dit ; et finalement les livres ? Est-ce que c’est pas là que je vais trouver mon salut et la paix de mon âme en fait ? Non ? Vous qui lisez tout le temps ? Le seul trucs c’est que sur citations.com on peut aussi lire “Trop de lecture peut étouffer le génie”, donc je suis dans une impasse.

Breeeef. Tout ça pour dire…Ben tout ça pour dire, les citations ça sert pas à grand chose, et si vous aimez vos proches, donnez leur de la thune plutôt. Bisouuus.