C’est bientôt fini ma Léa, vous avez fait les pires, c’est passé. D’accord ? On va se prendre un petit chocolat chaud tranquilles après. Allez.

Tout doux, faut prendre soin de soi. Et comme dit le philosophe Alain, mais j’ai pas son nom de famille “Ce qui console d’un travail difficile, c’est qu’il est “difficile”.

J’ai pas d’éclairage sur ce que ça veut dire Claude, mon boulot, déjà il est pas difficile, mais surtout, c’est pas de faire l’exégèse de la pensée rationaliste de la première moitié du XXème siècle. Donc vous demanderez à Mme la directrice, ce qu’il voulait dire, Alain le philosophe. Elle doit savoir. Hein. Et quelle est la totalité de son état civil aussi, parce que c’est pas clair.

Non mais Léa, ça va aller. Vous savez ce qui me console moi, Léa quand ça va pas ?

Un film français. Un vrai bon film d’auteur français, vous savez avec des gens intelligents qui tombent amoureux d’autres gens intelligents, mais l’amour est impossible, et ça leur plaît. Parce que les choses pas simples, les gens intelligents, ils adorent. Les gens intelligents dans les films d’auteurs français ils aiment bien quand c’est compliqué, et difficile. C’est comme Alain, qui a l’air super intelligent, et qui visiblement aime bien les trucs difficiles aussi, alors qu’il a un nom très simple. Bref. Je m’égare.

Le film c’est un truc comme ça :

“Louise est étudiante en littérature comparée. Ce qu’elle aime, c’est la confiture de framboise, les éditions originales, et les salopettes en jean. En revanche, elle a horreur de l’esthétique de son époque. Alors elle n’utilise que des affaires qu’elle trouve dans les vides greniers du 5e arrondissement de Paris. Des platines trente trois tours, des appareils photos argentiques. Donc elle écoute de vieux disques qui grésillent, et prend des photos de merde, parce qu’elle est née en 1998, et qu’elle ne sait pas régler un ISO, ni faire le point manuellement, normal.

Jusqu’à hier, Louise aimait Paul. Mais aujourd’hui, Louise n’aime plus Paul, elle a été déçue par Paul. D’ailleurs, elle le lui a dit. Je ne t’aime plus Paul, tu m’as déçue. ffffff (c’est la fumée de sa cigarette. Louise fume, évidemment, sinon vous en êtes conscients, ce n’est pas un film français).

Et pour cause, Louise est tombée amoureuse de Thomas, son professeur de littérature comparée (je vous ai dit qu’elle aimait la littérature comparée ?). Thomas a bon fond, mais il est un peu excessif. Il parle fort, lui fait des scènes, elle n’est pas sûre d’être toujours d’accord avec lui et parfois, avec ses amies étudiantes, qui portent des robes à fleurs et se promènent à bicyclette, Louise est mal à l’aise. Alors elle commence à repenser à Paul, qui, justement, revient avec des promesses, alors Louise est perdue. Doit-elle remettre le couvert avec Paul ? Ou partir à l’aventure avec Thomas ? Elle erre sur le parquet en point de Hongrie de son appartement trop grand pour elle, déchire les polaroïds de Paul, écrit des lettres à Thomas, déchire les lettres de Thomas, écrit des polaroïds à Paul. Ah non c’est pas possible ça, merde. Bref.

Un dimanche de printemps, elle donne rendez-vous à Thomas et Paul dans un petit café isolé, pour prendre sa décision. C’est le moment de choisir. Mais contre toute attente, Louise décide de ne pas choisir. C’est trop compliqué. Et puis, elle est peut-être mieux seule après tout. C’est ma liberté, Paul, c’est ma liberté Thomas ffffffff.

Et alors là PAF ! À la fin du film dis donc, elle a pas choisi ni Paul ni Thomas, et elle a fini avec un professeur d’histoire révisionniste la Louise ! La vache on l’avait pas vu venir ça, il est spécial ce film !

Hé ouais ! Mais c’est ça ma Louise, faut choisir, sinon on se retrouve avec un sale type à la fin de l’histoire.

Allez, et puis n’oubliez pas d’aller voter..heu d’aller au ciné !!!! On est mercredi y’a plein de trucs super qui sortent aujourd’hui en plus ! L’expérience de la salle c’est inégalable. Je parle de la salle de ciné hein, pas du candidat.

Allez bonne journée !