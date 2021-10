Ouais, Rebecca, 27 ans, je bosse dans le prêt à porter sur Paris, fin bref, et là je voulais parler de la Fashion Week en fait, qui vient de se terminer hier.

Ok...Ça se voit vous les journalistes entre guillemets “un peu sérieux” vous faites trop genre vous êtes au dessus de ça et tout. Mais personne est au dessus de ça en vrai. Si Nicolas il porte toujours un t-shirt une veste en jean c’est parce qu’un jour en 1997 genre quelqu’un de la mode a dit que c’était stylé. Vous aussi vous êtes une vicos de la vicos. Donc faites pas trop les intellectuels tous non plus s’il vous plait.

Mais d’ailleurs dites la vérité les gens de la matinale et je m’adresse aussi aux techniciens derrière la vitre. Si vous êtes trop mal sapés tous c’est parce que la mode ça vous intéresse pas ou parce que quand vous vous réveillez il fait encore noir donc vous voyez même pas quelles fringues vous prenez dans votre placard ? Hinhihnhin. Pardon jsuis scandale, mais c’est moi ça je suis cash un peu.

Bref. En vrai je veux bien être votre Personal Shopper.

Par exemple Sonia je trouve que votre look c’est pas ouf en fait. En vrai c’est pas dégueulasse sur la chromo et tout, mais franchement les coupes c’est trèèèès à l’ancienne. Ça se voit vous pouvez tout porter en plus, faut s’amuser un peu sinon la vie c’est très long vous savez. Faudrait tenter un truc un peu statement mais avec des matières nobles, genre une jupe culotte en tweed, tu vois avec un haut assez structuré, tout en pudeur qu’on va pouvoir venir ceinturer à taille pour un style un peu gourgandine en rédemption genre. Mais ouais. Et on démocratise le tout avec une basket flashy.

Aaaah j’ai dit démocratise. Dès qu’on utilise des mots un peu compliqués et sérieux vous êtes tout contents ça se voit.

Bon ben du coup Léa des mots sérieux ok concupiscence,49-3, démagogie, misérablilisme, misérablilime BREF j’arrive pas à prononcer mais au moins j’ai votre attention super.

Je trouve que c’était bien d’avoir enfin une vraie Fashion Week et pas des défilés sur internet nan ? Vous avez vu le défilé Etam à l’Opéra lundi soir ? Peut-être vous étiez déjà couchés tous, mais en gros ils ont mis des moyens délirants pour faire un spectacle de malade, ils ont fait défiler les femmes les plus belles du monde en sous vêtements, et ils ont invité les gens les plus influents de la planète pour qu’ils mettent ça sur leurs réseaux. Sauf que pile à ce moment là, Instagram était en panne à cause du shutdown mondial de Facebook. Je trouve que ça nous interroge sur la fragilité de notre système de valeurs non ? Non je déconne j’essaie de faire l’intello comme vous. En vrai je suis juste deg de pas avoir été invitée. En plus après y’avait un dîner et tout avec du caviar.

Bref, je vois que j’ai pas réussi à vous intéresser avec la fashion du coup je vais y aller...ASSEMBLÉE NATIONALE ! Han c’est déprimant ça s’allume direct dans vos yeux genre, vous êtes irrécupérables genre.

Allez salut....