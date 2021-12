je me présente pour les auditeurs. Je suis en effet Annick Lutens, je suis astrologue de formation, énergéticienne, mais j’ai également le don de médiumnité hein, c'est-à-dire Claude que je peux communiquer avec les défunts. Mais ça je ne le contrôle pas hein, ça me vient comme ça.

Haaaaan je sens bien que tout le monde est un peu à bout de force là hein, vous avez de toutes petites auras, toutes molles. Oh qu’elles sont molles ces auras. Je sens aussi celles de ceux qui nous écoutent là, vos auras sont complètement avachies, mes pauvres petits. Mais c’est normal hein, ce sont les mauvaises nouvelles qui tombent comme ça, nous qui nous enfonçons dans l’hiver et qui n’en sortirons pas avant plusieurs mois, le meeting de dimanche, une enième blessure de Neymar, une cinquième vague, une troisième dose les Tuches 4. Hihihi, Non je plaisante évidemment, j’adore plaisanter. Depuis toujours, même dans mes vies antérieures.

Bon alors je me suis dit: allez passe leur faire une guidance ça leur remontera le moral. Vous êtes contents? Tant mieux, parce que ma prestation est retenue sur votre salaire hein. Et oui Sonia, ne râlez pas. Ça fera moins de restaurants hors de prix, mais peut-être plus de biscuit sur le monde des médias, qu’est-ce que vous en dites ? Vous ne voulez pas des billes sur la future fusion d’M6 et TF1 ? Alors ? (bon alors je vous ferai une consultation en privé)

Augustin ? Augustin vous me faisiez part dans les couloirs d’un petit blues hivernal, décidément ! C’est vrai que la conjonction entre la Lune et Pluton n’épargnent pas les natifs du Bélier cette semaine, mais vous pourriez... Attendez pardonnez moi Augustin mais là ça me vient je ne contrôle pas je...oui... j’ai quelqu’un pour vous, elle veut vous parler ! Claudine Trapenard ça vous dit quelque chose ? C’est très ancien hein. Elle me dit que la vie sous Louis Philippe Premier n’était pas simple non plus ; les loups ont dévoré ses dernières poules, elle a dormi près de ses veaux pour se prémunir du grand froid de l’hiver 1831 avant qu’elle et trois de ses enfants succombent à l’épidémie de choléra de 1832. Elle avait alors 23 ans. Elle me dit donc de vous dire qu’elle compatit avec votre petite baisse de moral de début décembre. Dites donc elle est caustique l’ancêtre ! Dites donc Claudine ! Ah ben je ne l’ai plus, elle est partie... Peut-être un peu de magnésium Augustin et quelques légumes crucifères ?

Sinon vous savez tout le monde ce qui est bon pour se réénergiser et se séparer du négatif ? Le vent Claude. Oui, le vent qui souffle au sommet des grands pins, il purifie les êtres. Mais comme nous sommes nombreux à ne pas pouvoir profiter du souffle des sommets de l’Everest, je vous donne une petite astuce pour ceux qui vivent en Île de France.

Sur le RER A, dans les couloirs de la Station Nation quand on va vers Boissy Saint Léger, placez vous près du deuxième escalier sur la droite, et ouvrez grands vos bras et vos chakras. Avec le déplacement des transiliens dans les tunnels on assiste à ce qu’on appelle “l’effet piston”, et vous pourrez profiter d’un beau force 6 en pleine poire, qui vous redynamisera et facilitera l’expression de votre potentiel. Hé oui, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a.

Excellente journée à tous, et à très bientôt !