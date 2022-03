Chers auditeurs, vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas, vous ne l’entendez pas. Pourtant sans lui, votre matinale ressemblerait à une annonce de chef de cabine d’une compagnie low cost émise depuis une salle de bain en troisième sous-sol.

Oui, ce son clair, agréable, c’est grâce au savoir-faire de Stéphane Flantier, le technicien de la matinale de France Inter.

Stéphane a 39 ans, et voilà cinq ans qu’il travaille au 7/9, posé derrière la vitre du studio, et qu’aux commandes de sa console, il ouvre, ferme les micros, lance les extraits et les jingle selon le rigoureux conducteur de l’émission. Fidèle au poste - de radio-.

Mais depuis son divorce en 2019, Stéphane est morose. Son visage autrefois jovial est devenu terne, fermé. Il ne rit plus, ou presque, regarde la vie passer avec accablement, et s’est convaincu que l’amour était une chose qui ne le concernerait plus, désormais.

Depuis qu’il a signé la convention qui mettait fin à son mariage, Stéphane n’attend plus rien. Chaque matin, quand Stéphane entend Léa dire “belle journée” en conclusion de son interview, machinalement dans sa tête il pense “sauf pour toi mon Steph, pour toi ce sera encore une journée de merde”.

Mais il y a très exactement une semaine, ce mercredi 02 mars, le destin de Stéphane bascule. À 06h54, alors qu’il se sert un cinquième espresso, avant d’entrer en studio, il tombe nez à nez avec l’une des trois invitées du jour. Elle se tient là tranquille, ignorant tout à fait que sa présence est en train de bouleverser quelqu’un tout entier. C’est Caroline Janvier, députée LREM du Loiret qui est venue parler de la guerre en Ukraine.

Le sol se dérobe sous ses pieds, son petit cœur tombe dans son estomac, qui tombe lui même dans ses talons même si je sais pas si en terme de plancher pelvien ce soit vraiment jouable mais disons que c’est une licence de fiction. Caroline Janvier. Son amour d’enfance puis d’adolescence, son grand regret, sa nostalgie éternelle.

Tous les souvenirs lui reviennent instantanément. La petite école primaire à Nantes dans les années 80, où elle lui offre la moitié de son choco BN comme pour l’accueillir dans son coeur, son odeur si particulière de vanille et d’orange, la classe de neige de février 1991 où ils se sont embrassés pour la première fois, ses boucles d’oreille en forme de marguerite, les vacances d’été à s’ennuyer d’elle, puis le collège, leur amour commun pour Nirvana et Metallica, elle si bonne élève, lui, à peine moyen, la fois où elle a signé son plâtre avec un coeur, l’ombre menaçante de Christian Pasquin qui était bien meilleur au basket, et qui avait un piercing à l’arcade sourcilière, la fois où il avait voulu l’impressionner en sautant dans la Loire. Puis plus tard, son redoublement, leur éloignement progressif, ce baiser donné à ce salaud de Christian Pasquin, et finalement, ce jour calamiteux de juin 2000 où elle lui annonce qu’elle part faire ses études à Paris. Et depuis, plus rien, et l’espoir enterré pour toujours. Jusqu’à ce 02 mars 2022 à la Maison de la Radio. Gorge sèche, jambes flageolantes, Stéphane se lance.

Caroline ? Stéphane Flantier ! Tu te souviens de moi ?

Stéphane ? Incroyable ! Qu’est ce que tu deviens ?

Heu bah jbosse là…

Attends j’ai pas le temps là, mais on se boit un café la semaine prochaine mercredi 9 ? Ou mieux, vient à mon anniversaire !

Voilà. Ça fait une semaine. C’est aujourd’hui donc, que Stéphane va retrouver Caroline à sa soirée d’anniversaire.

Une semaine qu’il ne pense qu’à ça, qu’il n’est plus à ce qu’il fait et que parfois, la qualité du son du 7/9 s’en ressent. Peut être que ce soir, il renouera avec son amour de toujours (son “beug technique”) Bah Stéphane ! Concentre toi enfin !

Chers auditeurs, soyez indulgents, si jamais, au milieu de votre matinale et des nouvelles accablantes, vous entendez de petites scories radiophoniques, sachez qu’elles sont le fait d’un petit coeur frémissant qui retrouve le goût d’aimer.

À bientôt