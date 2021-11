OUI. Ciaooo gli amici, come state stamattina ? Comment ça va ce matin ? Oui, je m’appelle Ludovica d'Inferno, et je suis artiste plasticienne.

Et personnellement je m’étonne que personne ni au 7/9, ni nulle part sur votre station n’a pensé de m’interviewer. Pourtant j’ai plein de choses à raconter sur l’arte en général, sur mon langage visuel, sur ma façon que j’ai de travailler, même sur ma façon de regarder le monde. Qué à mon avis intéresse beaucoup les auditeurs.

Mais ici, alors, apparemment, vous préférez inviter le Ministre de l’Économie, et parler de l’avenir de la France...Va bene ! Mais alors je vais prendre ma place pour les trois prochaines minutes et faire l’interview que je pense que je mérite. Okay ?

Allora première question.

Ludovica D’inferno, vous êtes une des plus grandes artistes du moment, racontez nous votre processus de travail…

Haaaaan (rires) Merci Léa. Une des plus grandes artistes je sais pas, il y a aussi plein d’autres artistes qui font des choses merveilleuses, et qui méritent eux aussi toute notre attention et notre admiration. Comme par exemple...Ça me vient pas subito, mais quand même, il y a. Après c’est vrai que je suis un artiste inclassable, mais ça je crois que c’est principalement à cause de la passion que j’insuffle de chaque instant dans tout ce que je fais, et que chaque geste artistique que je produis, je le vois comme un événement fondamentale et urgentissimo, très urgent. Voilà.

Deuxième question : Quels sont vos médiums de prédilection ?

Merci de poser cette question Nicolas. C’est très intéressant, parce que moi, je fais surtout de la sculpture en polystyrène extrudé, qui est un mousse qui est rigide rigide rigidissime, mais dans la contrainte de la matière, j’arrive ce tour de force d’évoquer la libertà. J’interroge l’impératif de la planéité versus le relief qui est constitutif de la vie...Qui est en 3D...je crois ! Et puis avec mes juxtapositions hétéroclites de couleurs et de matières formelles, je remets en cause avec beaucoup de sévérité la force stérilisante du white cube. Vous comprenez Sonia ? Je développerai à l’occasion.

Troisième question : Il ressemble à quoi, le quotidien de Ludovica D’Inferno ?

Ohlà, Léa je suis embêtée j’avais demandé qu’on parle pas de ma vie personnelle, c’est important pour moi de me protéger. Moi personnellement, j’ai du mal à parler de moi. C’est la pudeur je crois. Ma vie quand je fais pas de l’art, elle est faite de choses simples. De boire de manger de rire de far l’amore, de fare festa

J’ai quelques amis très très proches, avec qui j’ai un relation très privilégié, qui me gardent les pieds sur terre et avec qui je peux parler de tout. Il y a quelques jours j’ai fait un aperitivo avec eux. Il y avait Micci Cicci Jacopo Giovanni Michaela Nicolas Graziella Lorenzo Raffa Isabella Alessandro Camila Nino Monica, Antonio, Livio, Bianca, Chiara, Luca, Carla e Dario, ...Bref, les plus proches quelques copains, et ils me disaient : Mais Ludo pourquoi tu parles jamais de toi ? Alors c’est pour ça que me voilà, merci de m’avoir invité, merci de m’avoir écouté. Et je reviendrai toutes les fois que je trouve qu’on parle pas assez de moi. Buona giornata a tutti.