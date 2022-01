Oui, Bonjour à tous. Attendez me dites pas ! Alors, vous c’est Ni-co-las Demorand et à ma gauche c’est…Léa me dites pas…Sa-la-mé ? C’est ça ?

Ah c’est donc vous d’accord. Pardon je connais mal je n’écoute que la matinale de France Culture. Il paraît que vous faites de la télévision aussi Léa ? J’ai pas vu mais félicitations, ça doit être super intéressant, non ? Ouille aïe, hé non, je plaide coupable, je n’ai pas de télévision, j’ai jamais réussi à comprendre pourquoi les gens étaient aussi attachés à ce flux perpétuel d’images qui abrutit les cerveaux, c’est…Non mais peut être que c’est moi hein…

Mais d’ailleurs la télévision c’est l’une de vos spécialités entre autres Sonia c’est ça ? D’accord… Je remets un peu tout en ordre hein pardon j’ai honte de méconnaître tout ça….mais ok d’accord. Léa Nicolas Sonia.

Et Claude je connais. Oui, parce qu’il écrit des livres, lui… Donc je connais. Haaaa.

Alors moi, j’ai eu le Covid plusieurs fois là, au cours de ces derniers mois, comme quelques millions d’autres français il me semble. Bon rien de très violent hein, parce que je suis triplement vaccinée. Mais donc j’ai eu soudainement, associé à un petit écoulement nasal clair, et une légère céphaléean, beaucoup de temps libre. Voilà comme ça ; des plages ininterrompues de temps, sans pouvoir sortir de chez moi.

Et, on ne se connaît pas encore bien tous, mais moi, faut le savoir j’ai des tendances un peu Leibniziennes, j’avoue, c’est à dire très optimistes, et je me suis dit : mais Anne-Laure, ce temps là, que tu as, c’est peut être une chance pour toi? L’opportunité de t’enrichir l’esprit. Donc pour vous, voici mon petit programme culture idéal pour un isolement réussi. N’hésitez pas à piocher ce qui vous inspire.

Le matin, après un demi pamplemousse, et mon petit tchaï maison, hop, c’est littérature du XXème siècle, et bon j’ai un peu honte mais j’avoue moi aussi “j’ai changé d’avis sur le nouveau roman” !!! Bah ouais Léa, moi aussi j’étais imperméable à cette formalisation de la narration mais comment résister à l’impertinence d’Alain Robbe-Grillet en fait. Je vous fait pas un dessin. Bref, ensuite ptit frichti j’avale un oeuf coque, et l’aprèm c’est philo les jours pairs et linguistique les jours impairs, donc j’alterne, vous voyez Nicolas Théorie des formes un jour, Grammaire Transformationnelle le lendemain c’est selon. Bon ça…Cool RAS.

À 16h, je lis du théâtre…En ce moment je suis dans mon cycle Botho Strauss je suis juste inarrêtable, ahaha complètement obsédée la meuf. Et avant de dormir, poésie. D’ailleurs je me suis rendue compte que j’étais complètement mais à la RA-MASSE en poésie baltique. Du coup ben, j’ai déniché des merveilles, notamment une lamentation en vers sur la destruction de Tartu par Käsu Hans, un sacristain estonien du début du XVIIIe…Han ! Franchement c’est une magnifique façon de se repencher sur conflit entre Charles XII et les cosaques Ukrainiens pendant la Grande Guerre du Nord, c’est…Ben c’est simple les gars j’ai encore des frissons en fait.

Bon et alors le week-end, c’est plus détente, donc un peu freestyle, j’avoue. Mais comme j’étais trop triste d’avoir dû annuler ma sortie à la Philharmonie de Paris, je me suis dit tiens, on va se consoler ; et pourquoi pas la biographie de Pierre Boulez ? Verdict Sonia ; c’est six cent pages plutôt pas mal foutues franchement, et puis j’avais des connaissances assez erratiques sur le système dodécaphonique sériel de Schoneberg…Et ben…bon OK c’est déconcertant, mais putain la liberté du mec quoi, c’est juste fou quand on écoute.

Voilà, une petite semaine type d’isolement chez Anne-Laure. C’est des pistes hein les gars. Si vous préférez regarder la…Haaaan nan j’ai un trou. Ah oui la télévision, je vais y arriver, y’a 0 jugement hein, vraiment. C’est une période pas simple faut s’écouter.

Allez, bonne journée