Bonjour à tous, je m’appelle Gaétan Rovère, je suis comédien de théâtre formé à la méthode Stanislavskienne et Meyerholdienne qui contrairement à ce qu’on pourrait penser peuvent tout à fait cohabiter sur un plateau.

Je vois que vous êtes d’accord avec moi, c’est cool on parle le même langage.

Je suis désolée, j’ai la voix un peu cassée aujourd’hui, j’ai joué hier soir avec ma compagnie la Forêt des Âmes au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Argenteuil c’était notre nouvelle créa. Les vingt six personnes du public se sont levées pour une standing ovation c’était...fou ! Ahlalala l’expérience du collectif, c’est juste...wow.

Si je suis là aujourd’hui, c’est que je suis engagé par Radio France, pour faire un petit bloc de formation autour de l’oralité. Apprendre ou réapprendre à produire des formes adressées, incarnées, rythmées, musicales, pour tous les intervenants de la station.

Et puis ça fait un cachet et ça c’est pas de refus hinhinhin.

On commence par un petit échauffement ? Allez on abaisse ses épaules, on dévérouille ses genoux Claude, merci...Ok, on commence à évoluer dans l’espace, on prend conscience de notre environnement. Waaw, vous êtes beaux, putain, vous êtes super beaux.

Allez, on laisse un peu de côté les fluctuations du mental, Léa ok ? On oublie la présidentielle, on oublie la commission Sauvé, et on relâche les maxillaires on baîlle (aaaaaaaah) super.

Allez on réveille son masque avec les invités de ce matin. Quelques nasales d’abord : Agnès Pannier Runacher, Agnès Pannier Runacher, Agnès Pannier Runacher. Il est pas simple celui là hein ? Quelques dentales : Tonton Eric Woerth est il prophétique ou n’est il pas prophétique ? la langue prend contact avec la partie postérieure des dents Sonia. Yes !

L’idée c’est que votre voix atteigne l’amplitude suggestive dont elle a besoin pour délivrer les informations à des millions d’auditeurs chaque matin. ME VOICI COUCHÉ SUR LA TERRE PRÊT À MOURIR, COMME SUR UN CATAFALQUE SOLENNEL.

Voilà c’est ça l’amplitude suggestive. Après je vous demande pas cette technicité là non plus. Ça c’est des années de pratique. Et c’est Paul Claudel, c’est pas des dépêches AFP.

Allez, comme vous êtes des techniciens du direct, on va bosser sur votre disponibilité, qui vous permet de faire face à n’importe quelle situation inattendue ok ? On va faire quelques impros...Allez, continuez à évoluer dans l’espace, prenez conscience des uns des autres, super... et TAC ! Sonia tu es dirigée par ton épaule gauche, Léa tu es une impératrice et tu pèse 750 kilos, Augustin tu es un bébé cochon et tu marches dans la mousse, Nicolas tu es chirurgien et tu viens d’enlever le mauvais rein, ouaiiiiis c’est hyper beau ce que vous me proposez tout le monde, ça me fout les poils, c’est magnifique...J’ai l’impression que vous avez pas besoin de moi en fait...

Claude rapidement, j’en profite pour te dire, je suis hyper content, notamment en ce qui concerne les liaisons et les diérèses que tu fais systématiquement dans ta revue de presse. Chapeau l’artiste. Et alors les auditeurs, vous ne le voyez pas, mais va avec cette maestria orale, une gestuelle hyper expressive qui s’inscrit dans un truc un peu commedia dell’arte vachement intéressant. Cultive cette différence mon Claude. Top.

Bon, je suis hyper fier de l’engagement dont vous avez fait preuve aujourd’hui. Pour vous remercier, je vous invite à venir voir notre pièce qui se joue jusqu’au 24 octobre au centre culturel d’art vivant de Véneux les Sablons. C’est du théâtre immersif sur la terreur du transitoire, c’est en cinq actes. Je vous mets des détaxes. J’ai hâte de vous voir.