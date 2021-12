Alors, Julie est mon nom de naissance, mais pendant mon stage de formation en enseignement du yoga jivamukti et hata dans le Kerala du sud-est, j’ai été rebaptisée Candra, prénom de la déesse lunaire qui préside aux eaux vitales et à la fertilité.

Je préfère donc que l’on adresse à moi de cette façon, mais je ne vous en veux pas. Parenthèse fermée bonjour Nicolas, bonjour Léa, bonjour Dorothée, bonjour Claude, Bonjour à tous les auditeurs de France Inter que je ne peux pas citer un par un parce que vous êtes plus de deux millions et nous n’avons pas ce temps là, hélas. Ce sont les contraintes mortifères de nos modes de vie occidentaux qui nous astreignent à être toujours plus pressés.

Aujourd’hui mercredi 15 décembre, j’aimerais que nous fassions, ensemble, un petit séjour intérieur de trois minutes pour entrer sereinement dans la saison du grand yin pendant laquelle la nature donne ses derniers fruits et que la sève se retire de toutes choses pour entrer en dormance jusqu’à ce que le ciel enfante la terre à nouveau. Oui Dorothée, je parle des saisons, mais de manière plus éthérée, sortez un peu de votre matérialité crasse s’il vous plaît.

Bien. Installez vous sur vos ischions, mains paumes vers le ciel et fermez les paupières en posant une intention entre vos deux sourcils.

Si cependant vous êtes actuellement au volant, que vous conduisez une machine de type industriel, que vous répétez votre prochain numéro de trapèze ou que vous manipulez une grue de chantier qui transporte une bétonneuse de 4 tonnes au dessus d’une école maternelle, gardez vos yeux ouverts, s’il vous plaît.

Inspirez levez les bras au ciel. Expirez les paumes de mains devant le cœur en namasté, et on descend adomunkha savasana downward facing dog. Les côtes flottantes se rapprochent du centre, le nombril se pose le long de la colonne, le bras gauche vient attraper la cheville droite et si votre corps vous le permet Claude, on se retrouve en Viparita Vidrabhadasana III, la posture du guerrier victorieux, qui vous permet de calmer les fluctuations du mental. Pour ceux qui sont dans ce type d’énergie je vous invite à trouver à votre façon la position Utkatasana. Oui, faites collaborer les circuits d’énergie interne. C’est très beau ce que vous proposez Léa, mais rappelez vous que le yoga n’est pas une compétition.

Inspirez par la narine gauche pingala pour l’énergie solaire puis étirez votre dos vers l’arrière afin d’arriver dans un beau Chakrasana ou arc inversé aussi appelé la posture du pont Moretti. C’est une boutade évidemment, car être Ministre de la Justice, ce n’est pas une posture. Je termine notre séance sur ce jeu de mot plutôt bas de gamme pour obtenir de votre part un léger sourire extérieur, qui je l’espère rayonnera à l’intérieur pour le reste de la journée, et sera la promesse d’une vibration de bienveillance et de douceur qui ricochera sur les autres et dans le monde pour que peut être à l’autre bout de la terre, sur les hauts plateaux du Paraguay un autre être de lumière reçoive votre chaleur et distille la bonté autour de lui.

Remerciez vous pour le temps que vous avez consacré à votre pratique, saluez la créativité infinie ainsi que la rotondité rougeoyante qu’est le cinquième étage de la maison de la Radio. Namasté.