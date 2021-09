Je suis Annick Lutens, je suis astrologue de formation mais j’ai également un don de médiumnité hein.

Vous avez l’air étonnés hein, de ma présence. Pourtant Laurence Bloch, a l’habitude de faire appel à moi pour les grandes décisions de la station. Les 13,4% de part d’audience de la saison dernière, c’est principalement grâce à mes conseils hein, je ne m’en cache pas. Hé oui, Claude.

Laurence m’a dit Annick, passe leur faire une guidance à la matinale ça leur fera plaisir. Ça vous fait plaisir ? Bon je suis contente.

Je ressens une atmosphère un peu collante dans ce studio. C’est quoi ? C’est la personne qui vient de partir ? N’oubliez pas de réénergiser vos auras hein, quand elles sont mises à rude épreuve comme ça. De grandes balades en forêt par exemple, le contact avec la nature. Et si vous n’avez pas de forêt, vous pouvez tout à fait commencer par rempoter vos plantes d’intérieur hein, ça marche aussi. Des petits bégonias par exemple Sonia. D’accord ?

Alors, vous m’avez posé quelques questions hein, pour cette séance.

Léa vous me demandez : qui va gagner la présidentielle ?

Ha, Léa je retrouve bien le pragmatisme de votre Lune en Capricorne. Bon alors je convoque mes guides...Bien. Ce que je peux vous dire c’est que cette personne qui gagnera les élections est une personne ambitieuse hein. Cette personne porte une cravate...Ou alors c’est une jupe. Agh, on ne me donne pas plus d’informations là-dessus pardon. Toutefois, j’ai un petit Monsieur très en colère, très méchant comme ça, qui me vient. On me donne un Z dans son nom de famille. Beaucoup d’aigreur. Ça vous évoque quelque chose ? En tout cas pour lui c’est raté hein. Ce ne sera pas lui. Voilà. Rassurée ?

Sonia, pardon je vous le dis parce que ça me vient hein, on ne décide pas. Vous n’aviez pas un ancêtre qui faisait de l’accordéon dans le Massif Central ? Ça ne vous dit rien ? Non parce qu’il est passé derrière vous, tant pis.

Nicolas, vous me demandez : quand s’arrêtera l’épidémie de Covid. Haaa l’impatience des signes de Terre, c’est un classique ça. Alors, on me donne le troisième mercredi du mois de mai à 14h17, mais je n’ai pas l’année, hélas. Hé oui, c’est comme ça, la médumnité ce sont des fluides hein...

Augustin ? Vous êtes là ? Bien, pour votre information, votre signe astrologique chinois, c’est la chèvre de terre, vous le saviez ? Un bel esprit endurant, une propension à la création, mais attention aux dépenses hein Augustin ? On fait attention ? Le panier percé.

Bien je suis navrée, Laurence ne m’a donné que trois minutes pour cette séance, mais je consulte dans mon cabinet, ou par téléphone, zoom, whatsapp, skype et mail bien évidemment. Je travaille aussi avec les pierres, je réharmonise les structures énergétiques, je nettoie les chakras, et j’ai également quelques notions de diététique. N’hésitez pas. Je n’accepte que le liquide en revanche hein. Hé oui, la médiumnité, ce sont des fluides hein, c’est comme ça. Bien, bonne journée à tous, prenez soin de vous.