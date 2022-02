Ce matin, Rebecca est déprimée...

Ouais salut Nicolas, Sonia, Claude, Léa. Grave belle votre chemise, Léa, c’est de la soie sauvage ? On aiiiime.

Ça va les gens ? Moi je suis si déprimée, c’est de l’encre de chine dans ma tête en fait.

Ben ouais parce que lundi j’étais toute seule comme une conne alors que c’était la Saint-Valentin.

En fait j’aurais trop aimé genre juste avoir quelqu’un à qui dire “heu, ci-mer pour ton orchidée bas de gamme enveloppée dans du plastique tout cheum, cimer pour ta formule duo sushi maki à emporter, cimer d’avoir fait l’effort de mettre du parfum, mais la Saint Valentin c’est une fête totalement au secours en fait. C’est ouf, on dirait que tu me connais pas je sais pas c’est quand même trop bizarre quoi d’imaginer que les fêtes consuméristes c’est ma came. Ou alors offre moi des chaussures au moins non ? En plus c’est tellement l’angoisse quand tu manges des sushis ; tu sais pas utiliser des baguettes ça se voit que t’as grandi en province”

Mais bon je pouvais pas dire ça vu que j’étais toute seule.

C’est chiant je trouve personne je comprends pas pourquoi.

N’empêche vous imaginez Léa, là y’a quelqu’un qui m’écoute et en fait c’est mon âme-soeur genre ?

Ah bah du coup j’en profite vu que y’a pas mal d’auditeurs à cette heure ci on sait jamais. Message à mon âme soeur pour te faire gagner du temps ; faut pas avoir peur de moi ; j’ai mis des barrières de meuf un peu genre dure et carriériste, qui me rendent assez impressionnante au premier abord, mais en vrai je suis genre trop sensible, genre je pleure devant les émissions de relooking au moment des avant/après. Ouais.

Ah mais je suis bête Sonia ! En vrai les gens qui écoutent France Inter on m’a dit que c’était des profs. Ah naaaan la fleeeeemmmme. T’imagines ? “Ouais Rebecca, le COD est avant le verbe donc on accorde les adjectifs du participe passé avec la conjonction de coordination”…

C’est mort, jveux un homme d’affaires, jveux skier à Gstaad hors saison, la base.

Bref pourquoi je vous dis tout ça ? Ah ben oui hein allez vous plaindre au directeur des programmes. Je suis invitée à la Radio mais j’ai rien à dire les gars.

Du coup je suis allée regarder sur internet pour choper de l’inspiration, j’ai tapé “infos insolites sur Nicolas Demorand”. Bah Nicolas ? Je m’attendais à un petit truc un peu chelou genre passion marquèterie ou genre vous collectionnez les pierres ponces. Rien. Le gars est agrégé de lettres modernes. Wouuu délire.

Après j’ai regardé les trucs qui pouvaient être intéressants sur la date du 16 février. Bon ben c’est la sainte Julienne. Bon courage à vous toutes du coup…

Et évidemment ça n’arrive qu’à moi. Le 16 février, c’est la journée internationale de rien. genre le 1er octobre c’est la journée internationale du chocolat, du raton laveur, du végétarisme ET de l’urticaire et le 16 février c’est la journée de rien ? Ça me dépasse.

DU COUP j’ai dû lire le journal sérieux je me reconnais plus. Et j’ai trouvé peut être un truc qui peut être utile aux gens qui écoutent, mais que personne à la matinale vous dit parce qu’ils ont trop le seum de pas pouvoir y aller : ça y est, c’est la levée des restrictions on peut retourner en boîte ! Chanmé ou pas chanmé ?

Je me dis peut-être en fait mon âme sœur homme d’affaire se trouve dans un sous sol éclairé au laser qui sent le vieux mojito, qui peut dire ?

Hanlala trop hâte d’être cruelle avec lui le 14 février prochain.

Allez bye