Vous me connaissez peut-être déjà mais pour les autres je suis Annick Lutens, astrologue de formation, médium, spécialiste en lithothérapie et diététicienne quand je le juge nécessaire.

Je connais notamment très bien Mme Salamé parce qu’elle vient me consulter régulièrement pour savoir qui couche avec qui dans le paysage audiovisuel français. Oh oui criez à la diffamation Léa, peu me chaud. Je ne suis pas conventionnée alors je ne suis pas tenue au secret professionnel. Il fallait vous renseigner avant ma chère.

Bien. Vous allez bien ? C’est dur en ce moment hein, toutes ces mauvaises nouvelles…Moi ça va extrêmement bien figurez vous. Hé oui, en ce moment je dois dire, mon cabinet ne désemplit pas. C’est comme ça hein, l’état de mon compte en banque est inversement proportionnel à l’état du monde. Les périodes de grandes psychoses et de grandes incertitudes me sont très profitables je dois dire.

J’avais adoré notamment la crise des subprime, et tous ces petits traders anglais bien peignés qui me harcelaient jour et nuit pour savoir ce qu’il allait en être des prêts hypothécaires et de leur emploi chez Lehman Brothers.

Que va t-on devenir Annick ? J’ai peur, que va t-il se passer ?

Hé bien il va se passer que je vais me faire faire une baignoire balnéothérapie 26 jets massants, avec LED à chromothérapie modulables châssis inox indestructible et lampe UV intégrée. Voilà ce qu’il va se passer, James ! Oh je suis taquine…

Je passe donc une tête pour vous faire une petite consultation expresse. C’est ma façon à moi de participer au Service Public, et de me faire un peu de publicité je ne m’en cache pas.

J’ai une auditrice, Rebecca 27 ans, qui me dit « Bonjour Annick, avec tout ce qu’il se passe, mon travail de communicante dans une entreprise de fast fashion commence à perdre un peu de sens. Que dois-je faire pour me sentir plus utile ? ».

Bonjour à vous Rebecca. Je comprends que vos repères soient quelque peu bousculés. En revanche, et ça c’est votre Lune en Capricorne qui me le donne, je ne vois pas une grande propension à la compassion et à l’empathie. Non, pour moi, vous êtes assurément faite pour la chose mercantile, plus particulièrement puisque vous avez le sagittaire en maison 9, le commerce de bouche voyez. Je vous dis comme ça me vient hein, mais par exemple la confiserie, les gaufres, les crêpes, les pralines…Voyez ? Et puis vous êtes un signe d’eau vous hein. Donc la mer, la mer, la mer.

Rebecca si je résume, cessez de faire semblant de vous intéresser à autre chose qu’à vous et allez plutôt vendre des churros à Granville d’accord ?

Je suis méchante, mais à la fois Vladimir Poutine aussi, n'est ce pas ? Ça n'a aucun rapport mais c’est un mot clé pour faire remonter les chroniques. L'algorithme de Youtube est sans pitié. Tout comme Vladimir Poutine.

Voilà, je suis Annick Lutens et si vous vous sentez angoissé par le futur, si vous souhaitez savoir de quoi demain sera fait, je vous rappelle à toutes fins utiles que je consulte à distance et que je prends les chèques, les espèces, et les virements bancaires. D’accord ?

Léa arrêtez de me harceler, si vous voulez savoir qui couche avec Dominique Seux, vous me payez une consultation point final.

Allez bonne journée.