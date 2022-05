Ce matin, Lison est l'actrice Nina Bellevoye

Ouais bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, mon nom ne vous dit peut être pas grand chose, parce que je joue des films très niche, mais cette année, ce sera mon douzième Festival de Cannes. Ouais j’ai commencé jeune. Et donc j’ai repensé à ma toute première fois sur la Croisette, à toutes mes erreurs de débutante et je me suis dit : j'aurais bien aimé avoir quelques recommandations pour survivre à cette jungle.

Voici donc mes conseils à l’usage des actrices qui débarquent pour la première fois à Cannes :

Ne prenez que les drogues que vous avez l’habitude de prendre. Vous vous sentez sexy avec du THC ? Volubile avec de la cocaïne ? Intrigante sous crack ? Super. On prend. On est pas à l’abri de devenir la muse du prochain réalisateur incontournable de la nouvelle vague tchèque.

Mais si vous avez jamais essayé, n’acceptez pas un buvard d’acide que vous proposerait un Gaspard Noé ou un autre à la soirée Canal. Croyez moi, vous avez pas du tout envie de faire le monologue du parrain version québécoise à Thierry Frémaux tout en essayant de manger la Voie Lactée aujourd’hui vous venez pleurer chez moi en me disant “Don Corleone rendez moi justice !” en plus j’ai jamais su faire l’accent québécois c’était absurde.

Et puis si vous avez pas pu vous en empêcher, que vous êtes trop influençable, et que vous avez fait un bad trip. Trouvez Augustin Trapenard. C’est votre phare dans la nuit. Il saura exactement quoi faire. Il a notamment une technique qui mélange cohérence cardiaque et hypnose ericksonienne : il vous récite les noms des seconds assistants de tous les films lauréats d’un certain regard depuis 1978. Coup de clim. Ça vous fait redescendre direct. Augustin d’ailleurs si tu m’entends, je tenais à te dire, j’oublierai jamais ce que t’as fait pour moi à Cannes 2014.

Le lendemain matin, reposez vous, on bâcle pas la récupération. Faut avoir l’air fraîche. Lésinez pas sur les petites routines skincare qui vont vous kiffer, concombres sur les yeux, peeling d’acide de fruits, foetus d’autruche en tartine…que sais-je encore.

Et surtout vous faites pas avoir hein, n’allez pas aux séances du matin. Y’a personne d’intéressant le matin. On a pas fait deux mois de cure de jus de légumes pour aller serrer la pince à deux journalistes chinois et trois cinéphiles.

Mais faut quand même monter les marches. Donc vous montez, pimpante, la robe à trois SMIC, fraîche, souriez pas avec les dents, croisez les jambes pour avoir l’air moins grosse et une fois que vous êtes en haut, rentrez pas dans la salle, faites le tour.

Mais si jamais par malheur, un journaliste vous demande ce que vous avez pensé du film de Park Chan Wook ou de James Grey, regardez la ligne bleue des Vosges -ça veut dire regardez au loin d’un air inspiré, vous emmerdez pas à chercher où est la Frontière franco-allemande-, et puis restez évasive, avec des adjectifs fourre-tout éventuellement avec la gorge un peu nouée. Ça marche avec tout. Tiens je prends un film de la sélection de cette année au pif.

EO, un film italo-polonais de Jerzy Skolimowsky (iergi), dont le personnage principal est un âne aux yeux mélancolique qui se confronte à la violence du monde -il est vraiment en sélection Sonia, vous pouvez fact checker. Eh ben même sans l’avoir vu vous pouvez répondre aux journalistes en disant :

J’ai du mal à en parler là tout de suite. Je crois que c’était un film…urgent. Pardon je suis un peu -hésitez pas à hachurer un peu vos phrases ça fait la fille hypersensible qui arrive pas à gérer la puissance du cinéma- …bouleversée, je crois que ce film ne se raconte pas, il se vit.

Dernier conseil d’ordre plus général. Les gens importants se cachent PARTOUT dans la foule. Quelle que soit la personne sur qui vous tombez, dites que vous êtes hyper honorée de la rencontrer. Au mieux, vous vous êtes identifiée auprès d’un réalisateur de la sélection, au pire, un serveur vous aura trouvée très enthousiaste. C’est pas très grave !

Bon mes petites poules, je vous laisse avec ça, j’ai un train à prendre pour Stuttgart. Non jdéconne. On se retrouve sur la Croisette. Augustin tu me gardes une place à l’ombre pour midi et tu me prends une Caesar Salade sans poulet comme d’hab ! À toute !