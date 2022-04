Ce matin, Lison est Jérôme, coach sportif

Ouaaaais. Bonjour à tous, merci Nicolas. Vous me connaissez peut-être déjà, mais je me présente quand même, ça mange pas de gluten hanhanhan. Oui ceci est un rire gras, mais pas trop, un rire oméga 3. Hanhanhan. Je suis surexcité pardon.

Bref, je suis Jérôme Favretto, coach diplomé depuis 2018, coach mental pour les petites baisses de motiv, coach remise en forme pour les petits baisses de muscles, personnal shopper quand les gars partent vraiment fond de court, préparateur physique privé, et caetera et caetera - ça c’est du latin, Sonia. On utilise beaucoup ce type de langues mortes dans mon métier, pour désigner certains groupes musculaires notamment. Par exemple Nico si je vous dis tensor fascia lata ? Hé non raté, c’est un muscle latéral de la ceinture pelvienne. Bien tenté.

Ça va mieux mon Augustin le vaste latéral et le moyen fessier ? Hésite pas à faire un peu de récupération active hein, après ton interview par exemple. Et hydrate toi bien, t’oublies souvent ça, mais faut compenser les dépenses sudorales, qui sont conséquentes.

Oui, j’entraîne Augustin aussi depuis quelques semaines maintenant ; il veut ce qu’on appelle dans le jargon un petit boule. Tu l’auras mon Augustin. Mais c’est bien, déjà t’as le mental, le physique viendra pour la saison estivale comme on dit.

Ce soir ça vous a pas échappé y’a un clasico qui m’excite particulièrement. Ah ben moi, vous me mettez de la compète, de l’enjeu, un adversaire qui devient historique malheureusement, et moi je suis en folaï. Du coup, j’ai quelques conseils de dernière minute pour nos candidats ce soir. C’est parti.

Bon mon Manu t’es face à un gros enjeu là faut pas se gourrer, faut bien taffer ses arguments et bien serrer son périnée, sinon c’est pas juste un mauvais score qu’on risque, c’est carrément le prolapsus national, la descente d’organes hexagonale, et ça ce sera pas beau à voir, je peux te dire. Ok ? Donc tu gaines, tu gaines, tu gaines et tu me donnes une belle mobilité d’accord ? Beaucoup de souplesse, de gauche à droite pour un beau mouvement explosif. Bon, ça manque encore d’amplitude à gauche mais t’essaye de m’assouplir tout ça pour ce soir ok ? Et puis enlève ton pull ça va on est quasiment en mai Manu…Ah c’est pas un pull ? La vache. Wow. Immense respect. Dac.

Ok, bon, on passe à…l’autre. Alors. Bah vous aviez fait une assez mauvaise perf y’a 5 ans, mais vous saviez hein, les résultats étaient pas là. Alors j’ai qu’un conseil ; changez rien. Hinhinhin. Non, pardon, c’est pas dans ma déontologie de faire du favoritisme, je dois coacher tout le monde. Alors, allez on ancre bien ses talons dans le sol, on rétroverse le bassin, on allonge la colonne, et on va chercher le ciel. Déverrouillez bien les coudes en revanche. Ouais ça peut paraître un détail peut être chez vous, mais là en fait vous avez le bras droit complètement raide, ça fait un peu mauvais genre si je peux me permettre. Ouais, juste, pliez le coude en fait. Allez. Pli-ez. Heu…Bah, Madame ? Pliez le coude ? Relâchez les doigts ? Vous pouvez pas vous en empêcher c’est ça ? Pffff.

Dis donc, pardon mais là je sais pas gérer les élèves récalcitrants. Va falloir vous trouver un autre coach, moi je donne pas dans ce genre d’exercice.

BREF, un peu déçu que Léa ne soit pas là. Elle se prépare pour ce soir, et je vous cache pas que je suis un poil vexé qu’elle se prépare pas avec son Jérôme, mais qu’est ce que vous voulez, dans la relation entre un coach et son poulain, parfois y’a des hauts et des bas, et parfois comme ce soir y’a DEBAT, on peut pas lutter, je m’incline.

Ma Léa si tu m’écoutes, néglige pas les oléagineux, ni l'échauffement, ce serait con de se faire un claquage avant le direct.

Allez forza !