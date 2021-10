Aujourd’hui, Lison est Astrid.

Oui, absolument, totalement, fondamentalement. Je suis Astrid Ronflant, et je suis intervieweuse pour la Radio. Je vous arrête Léa, je vous arrête Nicolas. Nous ne faisons pas le même métier. Non, parce que moi, j’officie à partir de la nuit tombée. Je suis une intervieweuse nocturne.

Là où chez les journalistes diurne il y a l’urgence, l’efficacité, l’énergie, chez moi le temps se dilate, et laisse place à l’intime, à l’imaginaire, à l’abstraction. Si ça avait été moi aux manettes de l’interview de notre ancien Président de la République, on aurait su quels étaient ses jeux d’enfant à Rouen, comment il appréhendait ce rapport contrarié à une figure paternelle complexe, quels oeuvres littéraires, picturales et sculpturales le bouleversent, l’ébranlent, le troublent ?

Oui, j’aime les rythmes ternaires Claude...Claudio, Claudius. Vous voyez je ne peux pas m’en empêcher. Hihi.

Tout ça pour dire que nous ne faisons pas tout à fait la même radio, et je suis heureuse de venir dans ce 7/9 survolté, vous insuffler un peu de mes énergies vespérales (temps)

Sublime / ce silence / n’est ce pas ?

Hier, peut être l’avez vous remarqué, brillait dans le ciel une lueur particulière ? Oui, c’était la pleine Lune Sonia...hihi. Sonia...Un magnifique personnage chez Tchekhov, un personnage de damné, encore un....

C’est quoi pour vous Sonia, la fatalité d’un destin ? Vous rapprochez-vous plutôt du jansénisme racinien ou de l’héroïsme cornélien ? Ne pouvons-nous voir le monde que depuis notre point de vue ? De quoi avez-vous peur Sonia ? J’adore votre pull, il vient d’où ? Vous pouvez me répondre plus tard...

Augustin vous êtes là ? Augustin, avec une prosodie si douce et des questions si sophistiquées qui restent en suspens, je vous ai compris. Vous êtes un transfuge horaire ! Vous n’êtes pas un pinson qui chante aux premières lueurs du jour, vous êtes comme moi, vous êtes une chouette Augustin. Quittez ces matinaliers et retrouvons nous ce soir. Il y aura Laure Adler et Marie Richeux, nous serons dans la plus haute Tour de la Maison de la Radio, nous boirons de l’absinthe et nous parlerons de la place du syncrétisme en peinture préraphaélite, et de l’impermanence des sentiments dans la littérature postmoderne ! Rejoignez nouuuuus Augustin.

Oh, mais déjà la technique me fait signe que nous manquons de temps ! Vos petits chronomètres étriqués ne laissent place à aucune divagation poétique. Je me retire. Bonne nuit mes petites chouettes.