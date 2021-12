Aujourd’hui, Lison Daniel est Isabelle qui accueille toute sa famille pour les fêtes de Noël.

Nous sommes à J-2 du réveillon de Noël, et cette année, c’est nous qui recevons, alors on accueille toute la famille à la Chabrières, on sera à peu près vingt-cinq. Là c’est bon hein, je suis dans les temps, j’ai emballé mes derniers cadeaux, j’ai commandé les dindes, j’ai fait mes petits chutney de mangue qui patientent dans le cellier, j’ai fait faire une demie douzaine de gratins à Maria avant qu’elle parte pour ses vacances, j’ai envoyé mon Xav acheter le pinard et le champagne, et puis voilà hein, on improvisera un peu on va pas non plus se foutre la rate au court bouillon ! On fera des grands feux de cheminée et puis, jsais pas des jeux, des Time’s up des trucs comme ça. Et puis quand on aura mangé et bu à s’en faire péter la sous ventrière, et ben hop, on enfilera nos bottes et on ira faire des tours de propriétaires, dire bonjour aux ânes et aux agriculteurs du coin ! Voilà ! Ça va être super sympa ! Super sympa !

