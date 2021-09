Ce matin, Nicolas a rendez-vous avec Christelle...

Alors, Demorand Demorand Demorand, Demorand !...8h55 ! Epilation mi jambes /maillot/ aisselles ! C’est bien ça ? Allez ! On s’installe ? Super...

C’est rigolo parce que j’ai une cliente qui s’appelle Demorant aussi mais avec un T à la fin. C’est rigolo !

Vous me dites hein pour la température de la cire. En tout cas, elle a une moins belle qualité de peau que vous hein Demorant avec un T...(scratch) Soufflez !

Et donc vous faites la radio c’est ça ? Les informations et les personnalités politiques elle m’a dit ma collègue. Le matin ! (scratch) Soufflez.

Elle m’a dit vous vous levez très tôt, au moins deux heures du matin, elle m’a dit. Moi je pourrais pas. Houlà nan...

Jamais vous vous dites tant pis j’y vais pas ? Ça va y’en a tout le temps des informations, un jour de plus un jour de moinsse.

Moi des fois je le fais hein ! Quand je suis trop fatiguée, j’ouvre pas le salon ! Hé ben le monde il s’arrête pas de tourner hein. Hé non. (scratch) Soufflez.

En tout cas je veux bien le nom de votre contour des yeux parce que pour quelqu’un qui dort si peu là je vois pas de cernes hein ! Nan c’est vrai, vous êtes nickel. Félicitations (scratch) Soufflez.

Et alors du coup vous devez être au courant de l’histoire des sous marins là ? Comme quoi les américains ils nous ont gâché un gros contrat de sous-marin. Eh ben c’est fou parce que cette semaine y’a une américaine qui s’est spécialisé en épilation laser, qui s’est installée EN FACE du SALON. Elle va me siphonner la moitié de mes clientes, je le vois venir gros comme une maison. Donc cette semaine les américains moi, je les ai là...hahahah. (scratch) pardon je me suis un peu emportée.

Et vous avez vu y’a encore des gens qui manifestent contre le pass sanitaire ! Ce weekend encore. Nan mais eux alors...J’ai une copine qui est allé à la manif. Je me suis engueulé avec elle comme du poisson pourri. Dictature elle me dit ! Ça se voit elle connaît pas la dictature hein...Et puis elle qui est coquette comme tout, elle peut plus venir au salon du coup...Eh ben bien fait ! Elle mourira poilue et avec les ongles pourris ! (scratch) Soufflez.

Mais alors je me disais, vous devez connaître plein de personnalités non ? Moi vous savez j’en ai hein qui passent au salon. Hé oui !

Ça reste entre nous hein, mais par exemple Madame Pécresse, et ben elle vient souvent. Hé ouais ! Mais elle fait que des UV elle. Ouais....Des heures dans la petite cabine là du fond.

D’ailleurs il paraît que vous êtes pas très gentil avec elle à France Inter ! Attention hein Monsieur Demorand, vous êtes gentil avec mes clientes ! Ahahah (scratch) Soufflez.

Monsieur Demorand, si je vous fais une zone gratuite, vous me feriez signer un autographe ? Ben par quelqu’un de connu qui vient à la radio peu importe. C’était qui ce matin ? Christian Jacob ? Nan quelqu’un de connu...Genre Sophie Marceau !

On fait les doigts de pied aussi ? Allez (scratch x5).

Hé voilà Monsieur Demorand. Tout propre pour faire la matinale ! Allez, une excellente journée à vous ! À la prochaine !