Justine, la stagiaire du 7/9 est déjà là depuis 3 semaines...

Oui Nicolas. Bonjour à tous,

Voici maintenant trois semaines que la petite Justine Malzieu, 23 ans, est en stage au sein de la rédaction du 7/9, au cinquième étage de la Maison de la Radio.

Ça y est, elle est enfin parvenue à caler son rythme circadien sur celui des grands mammifères du cercle arctique, elle peut désormais travailler la nuit et dormir le jour sans problème, hormis une légère irritabilité, arrête avec ta jambe Claude s’il te plaît, une pigmentation bleuâtre sous ses yeux boursouflés, et d’étranges petites écailles sur les épaules, mais je sais pas si ça a un rapport ça. Vous avez ça vous aussi les gars, des petites écailles qui ont poussé depuis que vous bossez à la Radio ? Bon, ça doit être son gel douche alors.

Trois semaines qu’elle a le bonheur de proposer à des personnalités qu’elle a toujours admirées des cafés et des bouteilles d’eau minérales. Et qu’elle s’entraîne devant son miroir pour avoir l’air détachée : vous voulez un peu d’eau Madame Fanny Ardant ? Madame Ardant, un peu d’eau ? Tu veux de l’eau ma belle ? Un peu de flotte ma couille ? Non, trop familier ça.

Malgré cet éblouissement de tous les instants, Justine s'accommode mal de l’indifférence qu’on lui réserve. Elle en a marre que Nicolas l’appelle encore Julie, que Léa l’appelle “hé, s’il te plaît” et que son ex ne l’appelle pas. Ça n’a rien à voir mais ça pèse sur son moral.

Il est 7h53, Justine écoute Pierre Haski qui lui explique pour la énième fois les enjeux géostratégiques du Haut Karabach, Claude Askolovitch a renvoyé une énième fois son café, qu’il trouvait trop clair, Sonia a rajouté un énième pull en mohair à la grande pile de pulls en mohair que Justine doit mettre au pressing de la rue Raynouard oups j’ai encore fait une tâche de sang de Cyril Hanouna. Non je déconne…C’est du ketchup. Ou paaaas qui peut dire ?

Justine est lasse. Puis en voyant Léa sortir tête haute d’une énième interview d’un candidat à la présidentielle, elle a une révélation : en fait, elle ne s’est jamais sentie aussi loin de son objectif. Elle n’a jamais été aussi loin d’être la journaliste qu’elle rêve d’être.

Quand Justine quitte la maison de la Radio ce matin là, elle est complètement démoralisée. Mais l’ascenseur s’arrête brusquement au quatrième. Plusieurs hommes entrent sans la remarquer et bientôt, les costumes cravates saturent l’espace. Ils chuchotent, ça a l’air très confidentiel. Justine se rapproche du conciliabule ; mais…oui, elle le reconnaît ce biceps rebondi, ces deltoïdes robustes. Ils appartiennent au Ministre de la Santé Olivier Véran. C’est bien lui, entouré de ses conseillers. Il sort probablement d’une interview sur France Info. Mais… il est peut-être là son salut à Justine. Mais oui ! Si elle entend un scoop de la part du Ministre, peut être qu’enfin on l’écoutera aux conférences de rédaction. Peut être qu’on lui donnera l’occasion de faire un sujet pour le journal de Florence Paracuelos, peut être que Mickaël Thébault la regardera enfin dans les yeux, peut être que Nicolas et Léa lui feront un check le matin, et l’appelerons chère consoeur, peut être que Claude lui apportera son café, peut être que Sonia lui prêtera des pulls, peut être que Laurence Bloch l’accueillera avec une chorégraphie et un orchestre de chambre.

Puis, on lui confiera d’autres sujets, puis une émission toute entière liée à l’actualité française, les gens l’encenseront partout. Sonia lui demandera ce que ça fait d’avoir autant de talent. Augustin lui demandera qu’est ce que le talent.

À ce rythme, elle obtiendra le Prix Albert Londres en 2032. Puis elle sera sacrée personnalité préférée des français, devant Thomas Pesquet et Marion Cotillard, pour son concours à une information de qualité, vérifiée, claire, didactique. Elle aura fait tomber des malfrats, dévoilé des scandales financiers, percé à jour les exactions de gouvernements ennemis sur le territoire, et sur son lit de mort, elle dira ah, quelle belle vie j’ai eue, je suis fière d’avoir été si utile à mon peuple.

Mais chut, écoutons plutôt le scoop que le Ministre s’apprête à révéler, celui qui sera le début de la gloire de Justine :

“Alors moi c’est drôle, j’avais comme des petites démangeaisons dans le creux du coude, et en fait figure toi que c’était une allergie aux noix, marrant hein ? Les antistaminiques ça marche super, j’ai plus rien…”

Paf, le monde de Justine s’écroule. Adieu Albert Londres, orchestre de chambre, veau, vache, cochon, succès. Le Ministre sort. Justine est maintenant sur le trottoir et regarde les voitures filer le long de la Seine. Dans un souffle affligé, elle jette, comme un défi au reste du monde : Je me vengerai !