Pardon Sonia hein, parenthèse, mais on s’est pas croisées à Megève aux dernières vacances ? Une piste bleue vachement sympa du côté de Rochebrune mais qu’était pleine de monde ?

On a rigolé en disant que ça ressemblait à la Costa del sol au 15 août. Vous m’aviez dit que la neige était un peu collante, mais que vous vous consoleriez avec un petit vin chaud à l’Alpette en haut des pistes. Non ?

Bon. Non non mais d’accord, si c’était pas vous c’était pas vous je vais pas…En tout cas elle était très élégante avec ce petit fuseau rouge, et puis belle glisse, superbe godille ! Peut-être une cousine.

Bref. Ça va vous sinon ? Oui, l'actualité n'est pas très réjouissante, j’en conviens. Ça remet un peu les choses en place hein, on reconsidère un peu notre chance.

Moi par exemple, y’a quelques années, je me plaignais que la glycine de ma baraque sur la Côte d’Emeraude fleurissait pas assez vite. Ça vous pose un peu le niveau d’angoisse de la nénette.

Bon, entre-temps, il s’est passé deux trois trucs. Maintenant je ferme ma gueule.

Bon mais si je peux me permettre une toute petite jérémiade quand même, je peux ? Chié, ce sont mes trois minutes, on peut pas toujours parler du tragique sinon on se flingue tous.

Vous savez ce que c’est l’ultracrépidarianisme ? C’est un mot très savant pour parler des gens qui ne le sont pas. C’est le fait de s’exprimer en dehors de notre champ de compétence, c’est l’art de donner son avis sur un sujet pour lequel on y connait nada, que tchi, queue de cerise.

Mais je parle pas de vous les journalistes roh. Arrêtez votre parano. Claude ! Ça suffit la parano. Vous vous savez à peu près de quoi vous parlez.

MAIS MOI j’ai un mari, qui s’appelle Xavier, il dirige un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui vient d’ouvrir une antenne au Mans, il fait de l’apnée du sommeil et il est pas quand il cherche du beurre il dit “c’est où” alors qu’il a même pas encore fini d’ouvrir la porte du frigo.

Mais de 2019 à tout récemment, il était doctorant en épidémiologie le type. Il a fait une thèse en virologie fondamentale. Il se lave les mains une fois sur trois en sortant des toilettes mais il est capable de te mettre un tunnel de vingt minutes sur le taux de reproduction du variant en fonction de la mutation ou non du facteur pathogène sur une population donnée.

Récemment, il a vaguement écouté Jean Marc Jancovici au 7/9 en se frottant les pieds sous la douche, ça y est, il nous fait l’exégèse du rapport du GIEC aux dîners en ville.

Et puis maintenant, depuis le 24 février, il est carrément devenu expert en génie militaire l’autre, alors qu’il s’est fait réformer P4 en 1976 grâce à un certif de beau papa. Aaaah non mais c’était pas un baba cool qui manifestait contre la guerre au Vietnam. Juste un bon gros trouillard des familles.

Bon, faut que je vous laisse, ce soir on reçoit des Husson, lui il est notaire mais également expert en géopolitique du bloc post soviétique avec une majeure en ossétie du nord depuis trois jours. Ça va être bien, cette conférence avec deux sexagénaires bedonnants qui ne comprennent rien à rien mais qui font des grandes phrases comme ça.

Ahaha ma Léa, que faire. Je me consolerai en regardant ma glycine pousser, et en me disant que quand même quand on regarde le reste du monde, ben j’ai de la chance.

Allez, bonne journée !