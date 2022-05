Aujourd’hui vous nous racontez la suite des aventures de Justine la stagiaire…

Bonjour Jérôme bonjour à tous,

Voici maintenant quatre mois que la petite Justine Malzieu, 23 ans, est journaliste stagiaire au 7/9. Elle est désormais habituée à ces réveils infâmes au milieu de la nuit, et c’est pratique ; sous ses yeux, elle a des valises maintenant si grandes, qu’elle peut y déposer tout son désarroi et sa désillusion, ainsi que son paquet de clopes, la liste de corvées de Sonia, et le latte macchiato triple shot au lait d’avoine de Claude Askolovitch. Oui Sonia, j’ai noté, la soie se lave à froid avec la lessive spéciale à la fleur de Lys. Au fait, Madame Ernotte me dit de vous dire de choisir le restaurant pour ce soir, n’importe lequel tant qu’il y a une vue, j’ai fini de déclarer vos impôts tout à l’heure, et j’ai trouvé un super cadeau pour votre fils. Ben oui je vous ai dit ce matin que c’était son anniversaire !

Mais pour vous dire, sous les yeux de Justine, ce sont de très grosses valises. D’ailleurs je trouve que les vôtres sont très chics Claude, c’est un modèle à roulettes?

Maintenant Justine l’a compris et s’en désespère ; elle n’est pas ici pour faire du journalisme. D’ailleurs Jérôme Cadet le lui a rappelé pas plus tard qu’il y a quelques jours en lui disant “crois pas que c’est ici que tu vas sortir le prochain Watergate. La seule water dont tu dois t’occuper c’est des bouteilles d’eau des invités, tu les apportes et tu les ramasses hinhinhin. Allez bouge j’ai pas ton time”.

Il pleut sur Nantes, donne moi la main…Ah c’est Marie Pierre Planchon qui passe, faites pas attention.

Mais la semaine dernière, le 18 mai 2022 est particulier. Parce que Justine a décidé de faire la différence. D’imposer sa voie, sa vision. Elle veut proposer un sujet à la conférence de rédaction de 9h. Cette pensée l’obsède alors que le 7/9 se termine et que Marine Le Pen, invitée ce jour là quitte le studio. Justine vient ramasser la bouteille d’eau à moitié entamée de l’ex candidate, et passe devant le bureau où la réunion s’apprête à commencer. C’est peut être le moment où jamais, le genre de moment qui peut vous changer une carrière. Elle s’engouffre subrepticement dans l'entrebâillement de la porte. Personne ne la remarque. Ouf.

· Bon alors les nazes ? Vous avez quoi à me proposer ? demande Mickaël Thébault

· Yaël Gooz, propose : Le Nupes, un mariage impossible ?

· Ouais why not, pas con, j’aime bien, mais jcrois qu’on dit Nupes. Quoi d’autre ?

Justine ose. Elle lève la main.

· Non pas de café merci lance Mickaël

· Non mais j’aimerais proposer quelque chose…

Silence gêné dans la pièce.

· Heu…Ben qu’est ce que tu veux que je te dise…Vas-y.

Tous les regards des chefs de service se braquent sur elle. La gorge de Justine se serre, son pouls s’accélère, la salive lui manque. Sa bouche est plus aride qu’un affluent du Tarn à la mi-août. Elle n’y arrivera pas à articuler un son sans une gorgée d’eau. Elle avise la bouteille qu’elle a dans la main, tandis que les regards se font plus insistants encore. Puis elle réalise. Merde. Elle va quand même pas boire dans la bouteille d’eau de Marine le Pen ? Tout le monde va croire qu’elle est affiliée à l’extrême droite ! Qu’elle est une taupe au service du Rassemblement National ! Est-ce qu’on peut contaminer ses idées en partageant ses miasmes ? Va t-elle dire merde à son père, trouver un certain charme à Louis Alliot ? Se mettre à crier “on est chez nous” le poing levé ? Mais enfin si elle ne boit pas, elle ne peut pas parler, pas proposer son sujet, et alors là, c’est la corvée de bouteilles d’eau ad vitam aeternam.

· Bon la petite avec les cernes au fond, là on a pas la journée !

· Oui, pardon, je pensais à une idée que j’ai eue…

Bon allez, pas le choix, elle pourra pas y arriver sans une gorgée d’eau. D’une traite Justine avale le reste de la bouteille. Mais trop précipitamment. Un quart de litre de Cristalline fait fausse route.

· Je pensais à (toux)

Justine n’arrive pas à s’arrêter, à reprendre son souffle. Elle est obligée de sortir de la salle, sous le regard atterré des journalistes. La voilà maintenant dans le couloir. Au soleil, s’exposer un peu plus au soleiiiiil. Marie-Pierre Planchon à son bureau n’a manifestement rien remarqué.

Voilà. Encore une fois, Justine a raté sa chance. Elle s’avance hébétée et ahurie, et regarde la Tour Eiffel, dignement dressée sur l’autre rive de la Seine. Et dans une dernière quinte de toux, elle lance j’y arriverai, un jour !