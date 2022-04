Aujourd’hui, Lison est Marie-Claude, professeure de français.

Oui, bonjour Nicolas,

Je suis Marie-Claude Picard, professeure de français de collège…Devillers je peux parler moins fort si vous voulez finir de bavarder.

Bien, c’est de l’info tiède puisque c’est sorti il y a deux jours, mais la direction de France Inter ne m’en tiendra pas rigueur je l’espère ; le prochain film du formidable Michel Hazanavicius ne s'appellera plus “Z comme Z” comme il était prévu, mais “Coupez”, à cause de la charge symbolique de la lettre Z, qui est devenu comme vous le savez le signe de ralliement russe du massacre ukrainien. Et comme on le comprend.

Aaaaah…Pauvre petite lettre Z. Il y a encore quelques mois, c’était un petit phonème inoffensif qu’on trouve dans les mots zozoter ou zézayer, défaut de langue qu’on attribue souvent à des gens adorables et maladroits, comme des petits éléphants qui tombent dans la boue et qui disent "oh non zut z'ai encore tombé". D’ailleurs ça me fait penser à un autre animal aux grandes oreilles qu’on prénomme Z aussi parfois, mais qui n’a rien de mignon, et qui ne zézaye pas hélas. Au moins, nous aurions pu rire de ses petites perfidies insupportables : “Hapsatou ze veux que vous vous zappeliez Corinne”. Hihihi. Pardonnez moi, je digresse.

Eh oui, pauvre petite lettre innocente renvoyée sans ménagement à ce que l’humanité fait de pire. Alors, je vous propose, comme un petit pas de côté pédagogique finalement, pour remonter le moral de cette pauvre petite lettre, une dictée sur l’actualité à la sauce Oulipo, qui rend un digne hommage à notre chère vingt sixième lettre, et à Georges Perec il va sans dire.

À vos stylos tout le monde, à vos stylos les auditeurs, à votre stylo Léa la journée n’est pas terminée, merci. C’est parti ! Nicolas on le fait sans aide hein, c’est un travail individuel, personne ne copie sur personne. AHAH. Sans aide. Premier piège. Bien. Je suis en forme comme tout. C’est parti.

Deux zigotos austères se battent pour que les électeurs les envoient à l’Elysée. L’une fait la guerre aux zarabes et aux zadistes et veut envoyer tous les zig un tantinet zarbi qui zonent, et les semeurs de zizanie en zonzon. L’autre est un zélé qu’on accuse de zigouiller les zaides des zones défavorisées, et d’apaiser les plus aisées. Vous me dites si je dois répéter. Augustin vous voulez des lunettes pour copier sur Claude ? Je préviens si on copie zou ! c’est zéro ! Je reprends.

Elle est éprise d’un tsar zinzin dont les invasions et les assassinats et les exactions ne sont plus à prouver, tandis que lui zigzague dans les idées. Dans les idées. Après plusieurs heures des élucubrations des deux zozos sur les ondes jusqu’à des heures indues, les hexagonaux ont désigné leur zouave, qui a dévalé les allées parisiennes désertes suivi de dizaines d'enfants. Des enjeux et des idées par zilions, oui. Mais à la fin, ce que nous autres attendons ce sont des résultats : moins d’azote dans les océans et plus d’ozone au Zénith ! Non mais zut ! Hihihi

Voilà. Relisez vous je ramasse tout à l’heure.

Bien. Souvenez-vous chers auditeurs, chers élèves et chers cancres autour de cette table, quand nous sommes démoralisés, il existe des œuvres originales superbes qui consolent. Au hasard, puisque je suis un peu malicieuse ; Zazie dans le métro, Zola, Zweig, Zorba le Grec en cinéma, Zorro pourquoi pas, et le dernier album de Zaz après tout non ?

Allez, je vous souhaite une excellente semaine.