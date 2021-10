Ce matin, Lison est Marie-Claire

Bonjour, à tous, oui, je suis Marie-Claire Picard, je suis professeur de français pour les classes de première générale du lycée Jules Ferry de VIllebon sur Yvette, et je viens faire une petite intervention...Mais faisons les choses dans l’ordre...Aloooors...Askolovitch ? Bensaid ? Cadet je l’ai vu...Demorand ? Absent. Devilers ? Elle est là. Salamé Absente, ça commence à faire longtemps là. Trapenard ? Oui je vous ai vu Monsieur Trapenard, pas la peine de faire de grands gestes de pantomime comme ça. Vous vous asseyez correctement s’il vous plaît ? On n’est pas chez mémé là hein. Ça vous fait rire ? Vous voulez qu’on aille en discuter dans le bureau de Madame Bloch ? Bon. Je préfère. Bon.

Claude ça va vous voulez du thé et des petits gâteaux pour bavarder avec votre camarade Sonia ? Moi je l’ai mon bac hein ! Je m’en fiche. C’est pour vous qu’on fait ça, hein. Bon.

Allez, en route mauvaise troupe. Je suis très heureuse d’intervenir sur ma radio préférée, et la radio préférée de tous mes consoeurs et confrères professeurs. Et voilà. Je voulais leur partager une idée que j’ai eue comme ça. Bon. Nous nous devons de préparer nos élèves aux épreuves anticipées de français, et ce n’est pas une mince affaire c’est peu de le dire.. Je ne crois pas être la seule à l’avoir constaté, mais ils sont bien plus intéressés par la série Validé que par Gargantua hein, et ils retiennent infiniment mieux les paroles de leurs rappeurs préférés comme Booba et Clarisse que celles de Marguerite Yourcenar. Bon. C’est comme ça hein. C’est la génération on ne va pas se mettre Martel en tête.

Donc, je me suis lancé un petit défi pédagogique, que je partage à mes consoeurs et confrères puisse t-il leur venir en aide : ce sont des petits rap faits maison qui présentent les grands auteurs du programme de français 2022. C’est ludique, c’est moderne, et puis je fais un pas vers les élèves, pour que les élèves fassent un pas vers la littérature. Et en fin de course c’est gagnant gagnant.

Vous voulez que je vous fasse écouter un exemple ? Allez. Hihihi. Bon je n’ai pas le rythme dans la peau et je suis pas la Callas vous ne m’en tiendrez pas rigueur hein ? Bon. Allez. Freestyle Hihi.

Han han yo ok moi c'est MC Marie-Claire aka prof principale de mes premières

C'est le 9-1 ou 1-9 à la coque. Banlieue sud représente. Ici c’est l’Essonne ouais.

Je m’appelle Victor Hugo et je suis loin d’être un nigaud.

Je suis né en 1802, j’ai pas oublié d’être ambitieux

Moi j’voulais être Chataubriand ou rien,

J’ai bossé j’ai bossé, j’ai fini académicien

Toute mon oeuvre est très riche et super variée

Des romans du théâtre mais aussi des pamphlets

Écriture prolifique et combats politiques

Faut que la France soit plus démocratique

Je me bats pour mes convictions

Et jtrouve le temps d’écrire les Contemplations

Alors Booba Clarisse ? J'ai dead ça ? Allez mes amis propagez le verbe, la verve, et la rime, pour que le bac 2022 ne soit plus qu’une formalité.