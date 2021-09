Bon alors on le tient notre candidat écolo. Vachement intéressante cette primaire, vous avez pas trouvé ?

Pardon Sonia, je m’interromps, ça n’a rien à voir mais on n’a pas des cousins en commun ? Pierre Yves de Vilers, un neurasthénique avec un pif invraisemblable, qui rit que quand il se brûle ? Qui est aussi le cousin par alliance des Husson qui ont cette propriété dingue en Bourgogne ? Non ?

Aaaah c’est Devillers en un mot. Ah oui non on se connaît pas alors. Pardonnez moi. Je ferme la parenthèse.

Non ce que je voulais dire, c’est que c’est intéressant ce qui s’est joué aux primaires des écolos non ? Attendez je vous vois venir, tous là, vous avez des clichés. Si. Vous me croyez encartée chez les Républicains parce que j’ai l’air un peu tra-tra, avec mon foulard et mon parfum Serge Lutens.

Mais pas du tout. Enfin plus du tout. Les Républicains, j’ai aimé leur style jusqu’à Fillon grosso merdo. Puis après, ils ont croisé les skis je trouve. Et là la brochette qu’on se tape pour 2022, ça me fout un ca-fard. Non mais pince moi franchement. Ils vous foutent pas le cafard ? J'sais pas moi, allez vous encanailler rive droite, prenez des cours de pole dance, essayez le LSD, mais décoincez vous un peu quoi chié merde.

Mon Xav, mon mari, il est resté complètement bloqué Républicains lui. C’est d’ailleurs le seul truc qui bouge pas. Parce qu’à parce ça, tout se barre en sucette avec lui, il est en pleine crise de la cinquantaine. C’est quand même dingue ils dévissent tous complètement à cet âge là, les mecs non ? Le type veut faire une cuisine américaine avec un ilot central dans le mas provençal de papa, complètement absurde, il passe son permis gros cube, et se remet à vouvoyer sa secrétaire. ‘fin donc c’est la grosse déglingue à tous les étages, mais en bout de chaîne, il veut voter pour les vieux culs, c’est quand même un monde !

Non les écolos je pense c’est le sens de l’histoire, on va arrêter de se raconter des salades. Autant y’a quelques décennies, pour moi c’était jonglerie enflammée dans un tiers-lieu associatouffe pour néoruraux sur le plateau de Millevaches, autant maintenant je trouve que ça a de la gueule.

Puis pour être tout à fait transparente, j’ai une maison de famille extra sur la Côte d’Emeraude, donc moi je m’intéresse aux candidats qui ont l’intention de la sauver de la montée des eaux, voyez ce que je veux dire. Ciotti il est charmant, fin d’ailleurs non il est pas terrible, m’enfin c’est pas lui qui va me ravoir les fauteuil Louis XV du jardin d’hiver si la Manche déborde, voyez ce que je veux dire.

En revanche, un Jadot/une Rousseau, bah je sais pas j’ai un feeling, un truc, ça peut être enthousiasmant, non ? Ou ça peut se casser la gueule, remarque, qui peut dire ? J’en sais rien ahahah, parfois je dis des trucs pour dire des trucs vous savez.

Sonia, je retente ma chance. Vous n’étiez pas à la passée au canard annuelle des Richardson au printemps dernier ? Ah chié...Je vais trouver où sont nos connexions, je vais trouver !

Allez, bonne journée à tous !