Paul a été au cinéma. Seul. Récit !

C’est la semaine du cinéma en ce moment en plus. Et là vous vous dîtes mais pas du tout. Je sais, mais comme j’avais écrit une chronique sur le cinéma, il fallait que je la justifie. Je suis allé au cinéma donc cette semaine. Tout seul. Mais je tiens à souligner que c’était un choix. C’était pas le mien certes, mais c’était un choix.

Je suis allé voir « Boite Noire » avec Pierre Niney. Vous remarquerez d’ailleurs que j’ai globalement 3/4 semaines de décalage par rapport aux invités qu’on reçoit ici. Je serais donc très heureux dans 1 mois de vous parler du nouveau film de François Ozon.

L’avantage quand tu vas au cinéma tout seul, c’est que le debrief après est beaucoup plus rapide. T’as aimé le film Paul ? Oui. Voilà. J’ai juste eu un problème avant la séance, c’est que j’ai payé 10 euros et le distributeur a gardé mon ticket. C’est la 1ère fois de ma vie que j’ai acheté « rien ». J’ai payé et on m’a rien donné en retour. C’est un peu comme ma première fois avec une… Bon ça c’est une autre histoire, qui n’est pas forcément le sujet de cette chronique.

Comme j’étais tout seul au cinéma, je me suis dit : « quitte à passer une soirée autant manger 1 kilos de popcorn ». Je pense que les gens qui travaillent dans l’industrie cinématographique regardent trop de films d’ailleurs, sinon ils seraient au courant qu’un pop corn ça ne coûte pas 17 euros. J’ai réalisé d’ailleurs qu’un popcorn coute plus cher qu’une place de cinéma. En fait je crois que je suis pas allé au cinéma en prenant un supplément popcorn. Je crois que je suis allé au popcorn et que j’ai pris un supplément cinéma. 17 euros le pop corn j’espère que quand tu sors de la séance il te raccompagne jusqu’à chez toi ou qu’il t’explique le film si tu comprends pas.

