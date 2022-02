Ce matin, Paul nous raconte une altercation avec le concierge de son immeuble parisien et se pose des questions sur la notion approximative du civisme des habitants de la capitale...

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi ça va.

Juste j’ai pris conscience récemment que le civisme à Paris c’était une notion quelque peu approximative.

Puisqu’hier soir je rentrais de tournée. Vous savez je suis en tournée en ce moment dans des grandes métropoles telles que Bourgoin-Jallieu, Caluire et Châteauneuf-sur-Isère. Qui sont les versions Vinted de Grenoble, Lyon et Valence. C’est comme quand tu commandes un câble sur Amazon en pensant que c’est un câble Apple et qu’en fait tu reçois un câble Pineapple. Sur lequel le logo c’est pas une pomme, c’est un ananas dans lequel ont déjà croqué deux personnes.

Donc hier soir je rentre chez moi après cette tournée internationale, en faisant rouler ma valise sur le sol, perdu dans mes pensées en train de me demander pourquoi y'a que 28 jours en février. Et là soudainement, j’entends la douce voix de mon concierge qui m’interpelle et qui me dit très gentiment : « Tu peux pas la porter ta valise connard? »

Donc déjà là, sur le moment, je me suis dit « alors, c’est sur que lui, les 4 accords toltèques, ben il les a pas lu ». Puisqu’aussi loin que je me souvienne, «insulter son prochain» ça ne fait pas partie des 4. Et « ne pas faire de supposition », ben pour le coup c’est raté.

Surtout que je crois au karma moi dans la vie. J’essaye de me dire que si tu fais quelque chose de bien, il va t’arriver quelque chose bien. Donc là immédiatement je me suis dit : « est ce que j’ai vraiment fait un si mauvais spectacle que ça à Chateauneuf sur Isère? ».

Puis après j’ai essayé d’avoir un peu de recul et je me suis dit « bon, on est à Paris, peut être que « connard », c’est juste une façon très maladroite de me prouver son affection et de me dire que je lui avait manqué. Peut être que c’est une version très parisienne de « salut mon loulou ».

D’autant plus qu’immédiatement après je me suis remis en question et je me suis dit : « Oké une fois j’ai inversé la poubelle papier et la poubelle carton, après est ce que ça vaut vraiment le coup d’insulter mon arbre généalogique sur 7 générations, je ne pense pas».

Mais j’ai vu face à cette situation que je me projetais beaucoup trop vite. Sur le moment je me suis dit : « Allez Paul, tu te retournes, tu lui dit : « c’est à moi que tu parles? Je vous demande du respect Monsieur. Puis tu lui tires les cheveux en lui mettant les doigts dans les yeux. » Puis j’ai réfléchi et je me suis dit « bon, c’est quand même plutôt délicat de faire une chronique, sans ses 4 dents de devant, par rapport à tout ce qui est articulation, donc je vais garder cette idée mais dans un coin de ma tête ».

