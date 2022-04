Ce matin Paul est un peu jetlagué car il revient tout juste de Bruxelles. Il nous raconte son séjour passé là-bas...

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ? Ben écoutez moi aussi ça va. Juste je suis un peu jetlagué là, puisque je reviens de Bruxelles. Puisque là pour vous il est 11h35 mais pour moi il est 11h35.

J’ai d’ailleurs reçu un très gentil message de Guillermo Guiz en arrivant là bas qui m’a dit "t’es à Bruxelles et tu préviens pas fdp ?". Et ça m’a vachement touché, de savoir que quelqu’un qui a l’âge d’être mon père ponctue ses phrases par "fdp". D’autant plus que comme j’ai mis du temps à répondre, il m’a renvoyé juste après "donne moi un sujet de chronique pour la semaine prochaine sinon je te casse les rotules". Moi je me suis dis "tiens il est peu en colère Ernesto, fils d’une mouette et d’une chaudière à gaz".

Finalement on s’est vu pour regarder ensemble le match de foot de l’équipe de France. Ce après quoi Guillermo a commencé à me frapper avec une table basse, sans aucune raison valable. On m’avait d’ailleurs venté qu’en Belgique les gens savaient faire la fête. Et bien figurez vous qu’on a terminé cette soirée à 22h avec une verveine. Il m’a dit "il faut que je me couche tôt, puisque demain j’ai mon cours de sudoku hebdomadaire". Je lui ai dit "ça Guillermo, ça te regarde, par contre lâche cette table basse s’il te plaît".

J’ai même acheté un maillot de la Belgique en souvenir là bas. Je comprends pas trop pourquoi d’ailleurs, mais dès que je le porte je commence à avoir le seum contre tout le monde, sans aucune raison. Depuis ce matin, je répète en boucle : "oui mais on méritait de gagner la Coupe du Monde". Alors que je ne suis même pas belge. Je sens même que ça déteint sur mon humeur. Tout à l’heure je me suis surpris à dire à Leïla : "t’aurais pas Nonante-cinq centimes à me dépanner stp ?" Ce à quoi elle m’a répondu : "désolé mon grand, j’en ai besoin pour acheter ma bière à la pause de 13 heures". Je lui ai dit : "ça Leïla, ça te regarde, par contre toi aussi lâche cette table basse s’il te plaît".

Mais ça fait du bien de voyager à l’étranger, ça ouvre l’esprit à d’autres choses. Je me suis rendu compte par exemple en allant en Belgique qu’en tant que touriste on est souvent chargé de clichés sans s’en rendre compte. J’étais avec un ami là bas qui m’a dit en se promenant dans Bruxelles : "je suis triste on a pas croisé Angèle". Ben non. Bruxelles c’est petit, mais c’est pas non plus Palavas les flots. Moi une fois je suis allé aux États-Unis, c’est pas pour autant qu’Eddy Murphy est venu me chercher à l’aéroport...

