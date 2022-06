Paul a récemment appris qu'il existait sur Terre l’horloge de la fin du monde également appelée, l’horloge de l’apocalypse.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi ça va.

J’ai survécu à l’orage ce week-end, donc c’est une bonne raison d’aller bien. Je trouve d’ailleurs qu’on salue pas assez souvent le fait d’être en vie. Puisque là au vu de la météo qu’il y a eu ce week-end, cette chronique aurait pu être une chronique posthume. En télétravail, depuis l’haut de là. Ou j’aurais retrouvé plein de gens qui nous ont malheureusement quittés tels que Mickaël Jackson, Coluche ou encore Valérie Pécresse.

Je vous dis ça puisqu’il y a eu beaucoup d’orages dans l’hexagone ce week-end et notamment en Ile de France. Ou plutôt devrais-je dire dans le Michigan. Puisque là on

été clairement plus à Paris, on était dans le film « le Jour d’après ». Et moi honnêtement

ben je préférais le jour d’avant.

Je le sais puisque c’est la 1ère fois de ma vie que je suis allé à Châtelet en bateau. J’ai

d’ailleurs croisé Laure Manaudou qui faisait des petites longueurs sur les Grands

Boulevards. Très gentille comme dame. Elle discutait tranquillement avec un dauphin

devant le Grand Rex.

J’aurais bien aimé que les scientifiques donnent un nom à cette tempête par contre.

Mais pas comme d’habitude, puisque les noms de tempêtes, c’est toujours des noms de

tempêtes agressifs, tels que Erika ou Katrina. Moi j’aurais bien aimé que celle-ci ils

l’appellent Geneviève. C’est gentil Geneviève comme nom de tempête. T’imagines une

petite tempête blonde avec une coupe au carré et des lunettes, qui te dis « patientez un

instant s’il vous plaît, je vais voir avec ma responsable ».

J’ai réalisé des choses avec cette tempête en plus. Par exemple, j’ai pris conscience que

je n’étais pas du tout prêt à faire face à des conditions climatiques extrêmes. Quand il

s’est mis à pleuvoir j’étais sous un pont. Je me suis résolue, je me suis dit « bon ben c’est

bon, à partir de maintenant, ben j’habite sous ce pont ».

J’ai d’ailleurs eu le temps d’observer un réflexe très étrange chez l’être humain en cas de

tempête, qui est que dès qu’il pleut les gens se mettent à courir. J’ai pas trop compris

ça. D’un point de vue totalement personnel, je vous avoue que je préfère être mouillé et

marcher que mouillé et courir. Puisque çà fait 2 trucs que j’aime pas.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !