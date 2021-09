Ce matin, Paul nous explique que Marseille, c’est « tarpin beau »…

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour mes gâtés, comme on dit à Marseille. Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ?

Ben écoutez, moi aussi ça va exceptionnellement bien. Puisque c’est la première fois qu’on reçoit un rappeur dans cette émission et donc la première fois que je vais écouter cette émission. Puisque normalement au bout de 4 minutes sur un téléfilm qui traite des vases Mésopotamiens ben j’ai une légère baisse de tension.

Je suis un très grand fan de Soprano en plus. Honnêtement entre mes 13 et mes 18 ans je pense que j’ai terminé toutes mes phrases par « à la bien cousin ». Vraiment tous les week-ends j’avais envie d’aller dans le désert et de chanter « ferme les yeux et imagine-toi… ».

Je suis donc extrêmement heureux de faire une chronique face à un rappeur Marseillais, puisque c’est eux qui ont rythmés nos derniers étés. Nous aussi comme vous pouvez le constater on travaille en « bande organisée ». C’est le même dispositif ici que sur la chanson d’ailleurs, puisqu’il il y en 3 qui sont connus et 3 on sait pas trop qui c’est. Nagui c’est un peu le Jul de cette émission. Le J c’est le N. Le seul problème des rappeurs Marseillais je trouve, c’est qu’ils ont des refrains qui rentrent beaucoup trop dans la tête.

En ce moment, au moins une fois par semaine, je me réveille en pleine nuit en chantant : « oui ma gâté, RS4 gris nardo ». Vraiment, je crois que le rap marseillais a bousillé ma grammaire. Grammaire c’est un mot je précise, c’est pas « grand-mère » avec l’accent du sud. Même Nagui il est venu me voir récemment, il m’a dit : « Paul tu sais que j’aime beaucoup ce que tu fais dans l’émission ? » je lui ai répondu : « dis-moi où t’étais quand je mettais des 7 euros d’essence ? ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !