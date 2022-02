Ce matin Paul nous parle de sont inquiétude face au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme il habite à l'Est de Paris, il se sent particulièrement concerné et a réfléchi à une solution…

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi ça va.

Je suis très heureux de faire une chronique devant Roschdy Zem, qui fait partie des cinq personnes les plus calmes sur Terre. Avec Messi au PSG et le Dalaï-lama Je pense qu’on devrait pas l’appeler Roschdy Zem d’ailleurs, mais plutôt Roschdy Zen. Puisque même moi en le voyant je me suis dit "c’est vrai qu’il est calme quand même".

C’est bien d’être zen dans la vie, c’est pas le cas de tout le monde dans le monde en ce moment. Notamment de Mark Zuckerberg qui a menacé de fermer Facebook et Instagram en Europe s’il ne récupérait pas les données personnelles de ses utilisateurs.

Alors au début je me suis dit, c’est pas grave si ça arrive, puis après je me suis rappelé que j’avais vu cette information sur Instagram et que je l’ai ensuite partagée sur Facebook.

Mais je pense que ça va faire du bien à certaines personnes, notamment toutes celles qui disent qu’Instagram c’est leur outil de travail, alors qu’en fait elles ont pas de travail. Puisqu’à titre informatif prendre en photo une salade César à midi, c’est pas considéré comme une activité professionnelle.

Tout comme ces gens sur Facebook qui partagent des articles en disant que Michael Jackson n’est pas mort, alors que leur photo de profil c’est un chat qui fait de la trottinette.

J’ai vu une autre information qui m’a marquée sur internet. J’ai découvert que la Russie voulait envahir l’Ukraine. Je regardais des vidéos de Mcfly et Carlito puis j’ai vu des vidéos de tanks qui circulaient sur des trains en Sibérie. Je me suis dit, "bon ben là apparemment c’est plus trop Mcfly et Carlito". Surtout qu’au début quand on m’a parlé du conflit Ukraine-Russie, je pensais que c’était un nouveau match de qualification pour la coupe du monde, pas une 3ème guerre mondiale.

Et donc au cas où vous seriez pas au courant, apparemment la Russie veut envahir l’Ukraine. Voilà, après chacun occupe ses vacances de février comme il veut. Nagui vous votre petit plaisir c’est partir au ski, apparemment pour certains c’est envahir l’Ukraine. On n’est pas là pour se juger dans cette émission.

