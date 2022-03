Paul a tourné dans un film récemment et ce qu'il trouve beau dans le cinéma c’est que ça offre la possibilité d’inventer tous les univers possible...

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Et bien moi écoutez, moi aussi ça va.

Ça fait longtemps qu’on s’est pas vu. Je sais pas si vous vous en souvenez, on s’est vu juste avant la 3ème guerre mondiale. Quand tout le monde croyait encore que "Donbass" c’était le nom de famille d’une chanteuse, Arielle Donbass. Et là je sais que c’est pour ce genre de blagues approximatives que vous êtes en train de vous dire : "on a bien fait de le recruter chez France Inter".

Je suis assez ému de vous voir en vrai ce matin Pierre et Emmanuelle puisqu’en ce moment dans Paris il y a plus d’affiches pour "Goliath" que de feux rouges. Je crois que même Poutine a vu les affiches et s’est dit "honnêtement en terme de propagande, là c’est un peu excessif". Vous êtes vraiment partout en ce moment. Ce matin j’ai ouvert mon frigo, il y avait Pierre Niney à l’intérieur.

Non ça fait longtemps qu’on s’est pas vu Nagui puisque figurez vous que moi aussi j’étais en tournage pour un film. J’ai bien vu Pierre qu’en me voyant vous vous êtes dit : "tiens, un collègue" et Emmanuelle d’ajouter "effectivement, je crois que j’ai déjà vu ce garçon au cinéma" et c’est bien observé puisque c'est vrai que je vais souvent au Gaumont de Porte de la Villette.

C’est un film qui a été tourné pour une plateforme, alors je peux pas dire laquelle par contre puisqu’il y a évidemment des clauses de confidentialité et qu’après ils vont plus me livrer mes colis chez moi. J

’étais le 34ème rôle de ce film en plus, sachant que pour vous situer, la description du 33ème c’était "homme bizarre" et le 35ème c’était un chien. Chien, qui avait fait plus de films que moi dans sa vie. C’est la 1ère fois que je voyais un chien avoir un pull et être convoqué au maquillage. Donc ne vous étonnez pas Nagui si vous me trouvez un peu changé, c’est assez fréquent chez les acteurs, c’est parce que j’ai un peu de mal à sortir de mon personnage. J’étais assez déçu d’ailleurs de voir qu’aux Césars ils ont pas pensés à attribuer le César du meilleur acteur dans un 34ème rôle. Je veux pas trop m’avancer mais je pense que c’est "policier immeuble" qui l’aurait remporté cette année pour sa superbe performance dans "Bac Nord". À un moment on le voit passer devant un immeuble, c’est tout à fait subjuguant.

Figurez vous que j’en ai profité pour apprendre le vocabulaire du cinéma à l’occasion de ce tournage, puisque c’est un lexique spécifique. Par exemple il y a une scripte qui m’a dit : "là il y a faux raccord sur le plateau". J’ai commencé à chercher avec elle puis après je me suis rendu compte qu’en fait c’était moi le faux raccord. Mais heureusement je n’ai entendu que des compliments de la part des réalisateurs tels que "on la refait" ou "t’inquiètes pas, ce sera coupé au montage". Je crois que j’ai compris comment faire pour être un bon réalisateur d’ailleurs, je vous partage l’astuce, il suffit de mettre une casquette et quand tu sais pas trop ou tu en es, tu fais un V avec tes doigts et tu dis : "ben là on va changer d’axe" ou sinon tu regardes la luminosité et tu dis "ben là, je crois qu’on va être battu".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !