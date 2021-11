Ce matin, Paul revient sur le changement de nom de Facebook en Méta, l'occasion pour lui de s'interroger sur le fonctionnement de ce réseau social ...

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va.

Je suis très heureux de vous revoir Nagui, ça faisait longtemps. La dernière fois que je vous ai vu on était encore à l’heure d’été. D’ailleurs il y a quelque chose qui m’a intrigué, j’ai regardé le planning des 2 dernières années. Et dès qu’il y a des vacances scolaires, vous vous absentez. Alors j’irai pas jusqu’à dire que vous partez en vacances hein. Mais si on creuse, il y peut être un petit lien de cause à effet.

Sinon écoutez, j’ai fait un constat terrible récemment. C’est que hier entre 16h et 16h30, je crois que je n’ai croisé que des gens moins intelligents que moi. Ça vous laisse imaginer le niveau des gens que j’ai croisés. Et je m’inclus dedans. Sachant que hier j’ai passé l’intégralité de mon après midi à essayer de nettoyer un imperméable avec de l’eau. C’est quand même significatif d’une certaine stupidité.

Je vous dit ça puisque j’ai un livreur qui m’a appelé hier, il m’a dit : «vous êtes pas chez vous, je vais vous laisser votre colis sous le paillasson ». Sauf que j’ai découvert en rentrant chez moi que le colis en question c’était un canapé. En fait il a juste posé un paillasson sur mon canapé.

J’ai un ami aussi qui m’a appelé hier pour me dire : « J’ai une idée d’application révolutionnaire. Ça te permet de t’exprimer sur l’actualité et de poster des photos en même temps ». Je lui dit : « Ben félicitations, tu viens d’inventer Facebook ». Facebook, vous avez certainement suivi, qui vient d’ailleurs de changer de nom pour s’appeler Méta.

Vous avez vu cette sublime transition sur l’actualité. Là je sais ce que vous êtes en train de vous dire : « tiens, ce garçon n’est pas là par hasard ». Apparemment c’est la mode de vouloir changer de nom en ce moment en plus. J’attends la déclaration de quelqu’un qui va dire qu’ils auraient du lui donner un nom plus français et l’appeler Fabrice. Moi je pense que pour que ce soit totalement honnête ils auraient du l’appeler : « Méta pas volé mes données personnelles récemment toi? ».

