Ce matin, Paul est enfin de retour parmi La Bande Originale. Il vient de rentrer de Suède et nous raconte son voyage parmi ses semblables : la Suède c'est super!

Ça va, tout le monde va bien aujourd’hui?

Ben écoutez, moi aussi ça va. Et bien avant toute choses, bonne année. Et bonne Toussaint aussi, puisque j’avais oublié de vous la souhaiter l’année dernière donc j’en profite pour tout faire d’un coup. J’étais malheureusement absent la semaine dernière. Et face à cette réaction spontanée je vois que je vous ai énormément manqué.

J’étais absent pour une raison purement professionnelle qui est que, j’étais en vacances en Suède. Pourquoi partir à Dubaï quand on peut partir dans un pays dans lequel il fait -13 degrés au soleil? Très beau pays d’ailleurs, si tu enlèves le fait je n’ai plus aucune sensibilité du bout des doigts. Je devais pas partir en Suède en plus à la base. Puisque pour moi c’est pas un pays dans lequel tu pars en vacances. Normalement c’est un pays contre lequel tu tombes en phases de poules à l’Euro.

En théorie la seule fois de l’année où tu utilises le mot « Suède » c’est pour dire « T’as vu Giroud il a mit un triplé contre la Suède? ». Et en plus tu le dis pas souvent puisque Giroud ne met pas de triplé. Je me suis pas vraiment senti dépaysé là bas par contre, puisque je n’ai croisé que des grands blonds tout pâles. Ça m’a fait très bizarre de retourner vivre parmi mes semblables. C’était la 1ère fois que je me croisais dans la rue d’ailleurs. Vraiment quelqu’un de très gentil. Une fois même je me trouvais désirable dans un miroir, en fait c’était juste un suédois qui me fixait derrière une vitrine.

Pour m’intégrer la bas, j’ai aussi essayé de parler le suédois. Alors on dit que dans certains pays il faut se confronter à la barrière de la langue. Là, en Suède, c’est pas une barrière qu’ils ont, c’est carrément un péage. J’ai essayé de passer ils m’ont dit de faire demi tour. En fait il y a des mots très longs en Suédois. J’ai vu quelqu’un commencer un mot le matin et le terminer quand il faisait nuit, c’est à dire vers 14h30. D’ailleurs en étant là bas, j’ai pris conscience de quelque chose, dont je souhaiterais vous faire part, c’est que dans la vie, peu importe ton origine, tu es forcément un jour ou l’autre le touriste de quelqu’un. Je pensais que j’étais un citoyen du monde et que j’allais m’affranchir des frontières. En fait pas du tout. Je suis juste un français qui s’est fait avoir à l’étranger. Et j’aurais du me douter que 900 euros pour faire 4 minutes de taxi c’était un peu excessif.

