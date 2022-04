Dimanche Paul est allé voter pour accomplir son devoir de citoyen mais surtout parce que c’est une activité qu'on ne peut faire que tous les 5 ans.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez, moi aussi ça va.

J’ai fait mon devoir de citoyen, je suis allé voter ce dimanche. Alors je sais Nagui que vous êtes persuadés que j’ai 15 ans et que je suis le stagiaire de 3ème mais sachez qu’aussi surprenant que ça puisse paraître, je possède une carte électorale. C’est la même depuis plusieurs années en plus, c’est celle avec laquelle j’ai voté De Gaule en 1958. Je m’en rappelle on s’était croisés au bureau de votes avec Daniel en plus. Il m’avait dit : « je suis pas complètement d’accord avec toute ses idées mais c’est vrai qu’il a quand même fait de grandes choses pour les aéroports ».

Je me suis rendu compte en y allant que je suis allé voter pas par extrême conviction politique mais surtout parce que c’est une activité que tu ne peux faire que tous les 5 ans. C’est comme les Jeux Olympiques, je suis pas particulièrement féru de tir à l’arc mais comme ça tombe tous les 4, ben je regarde.

Pour être totalement transparent en plus, j’ai voté sans connaître exactement le programme de tous les candidats. Vraiment jusqu’à jeudi dernier je pensais que Phillipe Poutou c’était un acteur dans la grande vadrouille.

On t’aide à faire ton choix quand tu sais pas pour qui voter par contre. Vous avez certainement reçu aussi cette petite enveloppe qui contient les programmes de tous les candidats, sur laquelle il y a écrit « urgence élections ». Alors au début moi j’avais mal lu, j’ai cru qu’il y avait écrit « urgence érection ». Je me suis dit : « admettons, mais il y avait peut être d’autres façons un peu plus subtiles de me l’annoncer ».

Et dans cette enveloppe donc il y a les programmes de tous les candidats, sur lesquels il y a souvent écrit : « 5 raisons de voter pour moi ». Sauf que quand tu vois certains candidats tu te dis : « mais comment il a fait pour en trouver 5? ». Puisque honnêtement, il y en a qui avaient des affiches clairement plus belles que les idées qu’ils défendaient.

J’ai observé d’ailleurs qu’en France les gens aiment bien savoir qui a voté pour qui. Alors j’ai aucun problèmes avec ça, je vais vous dire personnellement pour qui j’ai voté. Surtout qu’on est entre nous aujourd’hui, je vous fait confiance, je sais que tout ce qui dit dans cette pièce reste dans cette pièce. Alors sans la moindre hésitation, j’ai voté Killian Mbappé. Je pense qu’actuellement c’est clairement la meilleure solution pour la France. Lui le conflit en Ukraine il le règle avec un crochet et une frappe pleine lucarne.

C’est très tabou de montrer pour qui tu vas voter chez nous. Par exemple, dans les bureaux de votes, on t’aligne les bulletins de tous les candidats. Et on te recommande d’en prendre plusieurs pour que les gens autour de toi ne devinent pas pour qui tu vas voter. Je crois que tout le monde a pas bien compris la technique par contre puisque juste devant moi au bureau de votes, il y a quelqu’un qui a pris 4 bulletins de Anne Hidalgo. Soit l’intégralité d’ailleurs des suffrages obtenus par Jean Lassalle.

Après je critique mais j’ai également fait une chose très étrange en votant, peut être que vous avez fait ça aussi. Quand j’ai vu quels papiers ils restaient dans la poubelle de l’isoloir, j’ai commencé à faire mon propre petit sondage. J’ai vu deux papiers Yannick Jadot par terre. Je me suis dit « tiens cette année, ça sent pas bon pour Yannick.

Il y a juste une chose qui m’a un peu contrariée pendant le vote, c’est que quand tu présentes ta carte d’identité, c’est le moment que choisit la personne du bureau de vote pour te rappeler tous tes prénoms mais également pour les rappeler très fort à tout le bureau de vote. Moi quand je me suis approché de l’urne, il s’est mit à crier très fort « Paul Henri Pierre Mirabel ». Je lui ai dis « ben calmez vous monsieur ». Surtout que je les connais, c’est pas comme si j’allais découvrir quelque chose.

