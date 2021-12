Ce matin, après avoir fait du Vélib sur le périph, Paul constate qu'il avait du mal avec les transports …

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va, tout le monde va bien aujourd’hui?

Ben écoutez moi aussi ça va. Je me suis juste légèrement fait rentrer dedans par quelqu’un en voiture hier. D’habitude dans ces situations on dit qu’il y a eu plus de peur que de mal. Alors là, je vous confirme qu’il y a eu plus de mal.

Et comme je vois que vous insistez de manière relativement insistante, ben je vais vous raconter l’anecdote. Alors je me promenais en Vélib sur le périph, puisque Nagui m’a pris à part récemment, il m’a dit : « Paul tu sais si tu veux faire une grande carrière, il faut que tu sortes un peu de ta zone de confort. »

Et pendant que je suis sur mon Vélib en train de réaliser pourquoi on ne m’a jamais invité au Tour de France, il y a une voiture qui, de sa propre initiative, se dit : « Tiens, et si le code de la route ce n’était finalement qu’une question de point de vue ? ». Et qui me rentre un peu dedans. Et là j’ai eu une réaction très étonnante sur le coup, je me suis énervé et j’ai dit : « C’est scandaleux il faut faire un constat ! » Bon en vrai je me suis pas trop énervé, j’ai juste dit : « Euh pardon monsieur, il me semble qu’il faut procéder à la mise en place d’un constat. » Sauf que je me suis rendu compte en faisant la proposition que je ne savais pas ce que c’était. Du coup on s’est retrouvés tous les deux à coté de la voiture, il m’a dit : « Ben alors? » Je lui ai dit : « Ben alors, ben je constate… que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. »

Mais ça m’a fait réfléchir un peu. Je pense que ça traduit un rapport aux transports plutôt compliqué. J’ai fait un point personnel récemment et je pense que même mes jambes, elles ont plus trop confiance en moi. Parfois elles vont se promener toutes seules, elles me disent : «T’inquiètes on va fumer une cigarette on revient. »

Je m’en suis rendu compte que j’avais du mal avec les transports, puisque là semaine j’ai eu la chance d’aller au Festival de Montreux. C’est un gros festival d’humoristes, dans lequel à la différence de chez France Inter, quand tu passes dans un couloir, on te salue. Et ce même si on ne te connaît pas. Ça m’a fait bizarre la 1ère fois quand il y a un inconnu qui m’a dit bonjour, je me suis dit : « Mais pour qui il se prends lui? » Depuis quand on dit bonjour à des gens qu’on connaît pas?

