Salut les amigos,

Voilà écoutez, j’avais envie de vous surprendre avec une nouvelle phrase d’intro, je pense que c’est réussi.

Ça va tout le monde va bien toujours? Ben écoutez moi aussi ça va. Ça va comme un 16 Novembre, c’est à dire que j’ai fréquemment envie de me jeter sous un bus, mais que je me dis que dans un mois c’est Noël, donc ça compense.

J’ai quand même eu une bonne nouvelle ces derniers jours. C’est qu’il y a Leïla qui est venue voir mon spectacle. Déjà ça m’a touché, puisque ça veut dire qu’il y au moins une personne autour de cette table qui a compris que je n’étais pas que le stagiaire de cette émission.

Ça m’a fait très bizarre de la croiser sobre je vous avoue. Alors je me permets de vous donner son ressenti après le spectacle, je vous le cite tel quel hein : « Extraordinaire, je n’ai pas pris une telle claque depuis Florence Foresti, tu es l’avenir de ce pays, je ne comprends pas pourquoi tu n’es pas le père de mes enfants. » etc., etc...

Beaucoup de questions existentielles certes, mais un samedi soir plutôt classique en somme. Mais ne vous inquiétez pas, malgré ces compliments, je garde les pieds sur Terre. Vous savez comme on dit, dans le spectacle vivant tout va très vite, l’important surtout c’est de prendre les trois points.

Il y a quelqu’un d’autre qui a gardé les pieds sur Terre ces derniers jours d’ailleurs. C’est Thomas Pesquet, qui a fait son grand retour sur notre planète. Et là en voyant cette transition, je sens que Morgane se dit également : « Mais c’est vrai, pourquoi c’est pas le père de mes enfants? ».

Je suis tombé sur une vidéo intitulée « les premiers mots de Thomas Pesquet après son retour sur Terre ». Ces premiers mots c’était « ça va très bien». Je vous avoue que j’étais un peu déçu. Je m’attendais à quelque chose d’un peu plus surprenant. Honnêtement après 6 mois dans l’espace son premier mot sur Terre ça aurait pu être : « pamplemousse». Ou « strapontin ». Quelque chose d’un peu plus inopiné…

