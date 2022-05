Paul essaye de s’engager contre le réchauffement climatique même si c’est parfois compliqué.

Bonjour Nagui, bonjour Daniel, bonjour Leïla, bonjour tout le monde,

Ça va, tout le monde va bien aujourd’hui ? Ben écoutez moi aussi ça va.

Ça fait super longtemps qu’on s’est pas vus. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois qu’on s’est vus il faisait froid. Alors que ce matin j’ai croisé quelqu’un dans la rue qui a osé mettre des tongs. C’est la première fois de ma vie d’ailleurs que j’ai un eye-contact aussi prononcé avec un orteil. Très étrange d’ailleurs puisque son petit orteil était plus gros que son gros orteil. Tellement gros qu’à mon avis il payait des impôts.

Mais cette rencontre avec une tong, je crois que c’est symptomatique du fait qu’il commence à faire chaud en France. Je le vois puisque hier je suis allé au supermarché acheter une glace à la fraise, le temps que je rentre chez moi c’était devenu des fraises.

D’un point de vue totalement personnel, je vous avoue que ça m’arrange pas vraiment en plus qu’il fasse chaud puisque autant habillé tu peux avoir le doute, autant torse nu je ressemble vraiment à une tranche de pain de mie. Ce week-end je suis allé à la plage, il y a quand même quelqu’un qui m’a appelé "Haris". Et qui m’a couru après avec du beurre et un couteau. Vraiment sans vêtements je ressemble à rien. Pour vous donner une image, si là je me mets torse nu, tu peux pas vraiment dire si je suis de dos ou de face.

Après je me plains un peu qu’il fasse trop chaud à Paris, mais j’ai vu hier aux informations qu’actuellement au Pakistan il faisait 50 degrés. Et quand j’ai vu ça, je me suis dit : "en fait à Paris ça va. Peut être que je vais même aller mettre une petite laine".

Je me suis renseigné sur le sujet du coup. Il y a des chercheurs qui expliquent que le fait qu’il fasse 50 degrés au Pakistan, ce serait "peut-être", je dis bien "peut-être", dû au réchauffement climatique. Alors je voudrais pas trop m’avancer mais je pense que les chercheurs ils ont pas très bien cherchés. Puisqu’il y a quand même plus de chances que ce soit dû au réchauffement climatique plutôt qu’à la sortie de "Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu 4".

Je ne vous cache pas d’ailleurs que je suis assez inquiet face à ce réchauffement climatique. Puisque d’après les scientifiques, 50 degrés c’est le seuil fatal pour la santé humaine. Alors si je puis me permettre, non. Je pense que c’est moins. Puisque moi une fois je suis sorti marcher sous 34 degrés, je n’entendais déjà plus rien de l’oreille droite. Et la gauche ne comprenait plus que des parole de Francky Vincent. Puisque la vous rigolez mais j’ai déjà passé une journée en entendant exclusivement « tu veux mon zizi » dans mon oreille gauche.

Par contre j’ai une critique à faire sur le réchauffement climatique, s’il nous écoute, c’est qu’il intervient jamais au bon moment. Par exemple cet hiver, j’avais plus de chauffage chez moi, ben j’aurais bien aimé qu’il y ai du réchauffement climatique. Puisque ce n’est pas normal de dormir avec une doudoune North Face.

Mais je crois que j’ai compris pourquoi on avance pas vraiment sur le sujet du réchauffement climatique. C’est que c’est parfois un peu compliqué de s’engager de manière concrète. Par exemple pour lutter contre le réchauffement climatique il y a des gens qui organisent des marches pour le climat. En gros ils marchent en criant qu’il fait trop chaud. Sauf qu’ils le font le 15 août. On m’a proposé d’en faire une une fois sauf qu’il faisait 35 degrés. J’ai dis "ben non il fait trop chaud là".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !