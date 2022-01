Cette semaine, Paul a pris conscience qu'il était un peu stupide et il a réalisé que le problème quand on est stupide, c’est qu'on est pas forcément au courant tout de suite…

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va.

Juste cette semaine j’ai enfin pris conscience que j’étais un peu stupide. Je sais ce que vous vous dîtes : « Ben c’est pas trop tôt, ça fait 2 ans qu’on lui dit. C’est le seul qui tire la porte du studio alors qu’il y a écrit en gros pousser.»

En fait le problème quand t’es stupide, c’est que t’es pas forcément au courant tout de suite. C’est comme blond vénitien. Tu peux le découvrir assez tard dans la vie. Et je parle pas pour moi bien sûr. Je parle pour un ami qui m’a dit de parler de ça.

Je me suis rendu compte que j’étais stupide puisque je perds systématiquement mes clés en ce moment donc j’ai fait un double des clés de chez moi. Sauf que j’ai caché le double des clés de chez moi, chez moi. C’est quand même significatif d’un cortex préfrontal plutôt restreint.

Je vois que je suis stupide aussi puisque j’ai 26 ans et j’arrive encore à me faire surprendre par la vie. Par exemple ce matin, je suis sorti de chez moi et je me suis dit : « Mince il fait froid. » Alors qu’à 26 ans t’es censé savoir qu’il fait froid en hiver. Tu te fais surprendre une fois quand t’as 5 ans et après c’est bon, tu prévois un manteau pour le reste de ton existence.

Après pour ma défense, j’ai un entourage qui ne m’aide pas forcément non plus. Par exemple, j’ai un cousin, je sais qu’à part le mot cousin, il n’y a rien qui nous relie. Je le sais puisque hier on regardait un match de foot dans lequel il y a eu un coup franc. Là il y a quelqu’un qui à crié : « Frappe le. » Il m’a frappé moi.

Après aussi la subtilité du problème, c’est que t’es pas forcément obligé d’être stupide pour dire des stupidités. C’est une frontière très fine. Par exemple j’ai vu que là récemment Eric Zemmour avait dit… Voilà, j’ai même pas besoin de terminer la phrase. Puisqu’en général quand tu commences une phrase par « Eric Zemmour », ça termine rarement par « il a dit un truc que j’ai trouvé à la fois super pertinent et hyper original. Vraiment cette histoire de changement de prénom, ça m’a bluffé.»

