Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien toujours ? Ben écoutez moi aussi ça va.

Juste ce week-end sur Internet il y quelqu’un qui m’a traité de « victime bobo parisien gaucho progressiste ». Ça m’a fait super plaisir. Puisque je pensais pas que j’étais capable d’être autant de choses dans la vie. Je pensais que j’étais juste introverti, mais en fait non. C’était signé anonymement par contre, avec comme pseudo : M.Cadignan75 », donc impossible de savoir qui c’est pour le remercier.

Je me suis renseigné quand même, puisque même si ça m’a fait plaisir, j’ai pas compris tous les mots dans la phrase. Et peut être que dans le lot il y en a un que je peux réutiliser dans un autre contexte. Si un jour je vais dans un restaurant et qu’on me dit : « Alors monsieur Mirabel, comment trouvez vous ce steak tartare? ». Je peux répondre « alors je le trouve avant tout gaucho progressiste ».

Donc je me suis renseigné, « Progressiste » ça signifie que tu es, je cite : « partisan du progrès par des réformes ou des moyens violents ». Alors au risque de décevoir ce cher anonyme « M.Cadignan75 », dont on peine toujours malheureusement à trouver l’identité, je suis clairement pas aussi intelligent que ça. Je le sais puisque jusqu’à hier matin, je pensais que le libre arbitre ça avait un rapport avec le foot. Je pensais que c’était un arbitre qui pouvait se déplacer ou il voulait.

Vraiment je sais qu’intellectuellement parlant, je peux pas prétendre à trop de choses dans la vie. Je l’ai vu puisque là dernière fois je voulais utiliser le mot radiateur, sauf que je me suis trompé j’ai dis le mot gladiateur. Je vous laisse imaginer l’ambiance quand en pleine réunion, j’ai demandé à quelqu’un s’il pouvait démonter le gladiateur.

Il y a quelque chose qui m’a également conforté dans cette idée que je plafonnais intellectuellement, c’est que j’ai découvert récemment que je figurais dans le classement des personnalités préférés des français entre 7 et 14 ans, d’après le Journal de Mickey. Ce qui est d’ailleurs relativement significatif du niveau intellectuel de ces chroniques. Je pensais que je parlais à des gens qui paient des impôts et de la taxe foncière, mais en fait je parle surtout à des gens en CE2. Qui comme questions existentielles se demandent s’ils ont bien mis leur compote dans leur cartable.

Du coup j’ai pris une décision radicale pour me cultiver et assumer mon nouveau statut. Je suis allé dans une librairie. Sauf que j’y suis allé un jour férié. Donc déjà le projet de nivellement intellectuel commence bien.

Du coup je me suis rabattu sur le seul magasin ouvert à proximité qui était le magasin Relay à la Gare du Nord. La gare du Nord pour nos auditeurs et auditrice qui ne visualisent pas, c’est la seule gare de France dans laquelle tu as des contrôleurs qui te demandent si tu veux du shit. Et où à coté d’un train, on peut te vendre du maïs. Et un magasin Relay pour celles et ceux qui ne visualisent pas non plus, c’est un magasin relativement normal, sauf qu’un Twix ça coute 9 euros. Et quand tu l’achètes il peut arriver que quelqu’un ai déjà croqué dedans.

Du coup vu que le projet de devenir brillant s’annonce compliqué, j’ai pris une décision radicale, tenez vous bien. À partir d’aujourd’hui, je vais exclusivement miser sur mon charisme. Alors je sais qu’à première vu le pari semble un peu osé. Je me suis croisé dans un miroir en venant et je sais qu’actuellement je ressemble beaucoup à la version sans gluten de Gérémy Crédeville.

