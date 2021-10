Ce weekend, Paul a participé au marathon de Paris … en tant que spectateur évidemment !

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi ça va.

Alors vous allez être surpris mais, tenez vous bien, j’ai participé au marathon de Paris ce week-end. Oui. J’y ai participé en tant que spectateur évidemment. Vous vous doutez bien qu’il ne fallait pas compter sur moi pour enfiler un collant et un dossard un dimanche matin. Je suis pas trop adepte des sports extrêmes de manière générale d’ailleurs. Puisque pour moi le sport, par définition, ben c’est extrême.

J’ai des amis qui m’ont proposés d’y participer en plus, puisqu’ils m’ont rajouté au groupe WhatsApp « Marathon de Paris 2021 ». Puis après il y avait évidemment écrit : « Paul a quitté le groupe ». Les gens qui m’ont proposés ça d’ailleurs. Je dis « les gens » puisque ce ne sont plus des amis depuis qu’ils m’ont proposés de courir 42 kilomètres, sans raison valable. Leur argument c’était : « C’est quelque chose qu’il faut faire au moins une fois dans sa vie ». Alors, non. Puisque là ce que vous voulez faire c’est « mourir » et ça ne m’intéresse pas particulièrement dans la vie.

Il y a même quelqu’un qui pour me motiver m’a dit : « moi le Marathon de Paris, je l’ai fait du premier coup ». Je lui ai dit : « Alors moi le Marathon de Paris, tu peux être sur que je vais « pas le faire » du premier coup ». Pour une raison très simple qui est que, dans la vie, je ne fais pas à pied une distance qui normalement nécessite un véhicule.

Surtout qu’en les regardant courir ça m’a fait réaliser quelque chose, c’est que je n’ai pas du tout un physique pour faire du sport. J’ai beaucoup plus un physique pour regarder des gens faire du sport. Chacun son équipe.

