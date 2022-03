Paul a un conseil à donner aux personnes qui conduisent des trains : si un jour vous avez la possibilité de percuter un animal, évitez cette possibilité.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va. Comme vous le savez je suis en tournée internationale avec mon spectacle en ce moment. Récemment j’étais vers Poitiers, pas très loin de Dubaï, et demain je pars à Bordeaux, dans le Massachusetts.

Je pensais d’ailleurs qu’être en tournée quand tu es artiste ça signifiait se déplacer en tourbus. Et figurez vous qu’en fait je me déplace surtout en Trainbus. Ce qui consiste essentiellement à prendre le train puis le bus.

En plus, je ne le soupçonnais pas mais j’ai découvert que c’était une activité assez risquée de prendre le train. J’en ai pris un récemment qui est resté bloqué 3h puisqu’il a, je cite : "percuté un animal". Alors quand j’ai entendu cette information, mon premier réflexe évidemment, ça a été de me dire : "tiens, mais que fait Daniel Morin debout à cette à cette heure-ci?". Puisque je le connais, il est certes un peu foufou mais normalement à 22h, il dort. Il vagabonde pas tout seul sur une voie de chemin de fer.

Ce qui me turlupine en plus, c’est qu’ils ont pas précisés quel était l’animal en question. Du coup j’ai mené mon enquête, je pense que c’était plus petit qu’un éléphant, sinon je ne serais pas avec vous pour en discuter et vous auriez été au courant. "Un éléphant percute un TGV entre Lille et Paris", je veux bien que l’actualité soit un peu chargée, mais normalement ça passe pas inaperçu. Et je pense que c’était plus gros qu’un hérisson puisqu’on a finalement mis 4 heures pour faire le trajet Paris-Lille. Ce qui est normalement le temps que tu mets pour ce trajet en trottinette. Surtout qu’avec du recul, je me suis dit : "quitte à faire 4 heures de trajet, j’aurais pas du partir à Lille, j’aurais du partir à Marrakech" surtout dans le cadre d’une tournée internationale bien évidemment.

Après bien sur, je sais que je culpabilise beaucoup pour l’animal en question, mais j’ai conscience que se prendre un TGV à pleine vitesse, ça a dû lui aussi légèrement bousculer son emploi du temps. Je me suis jamais pris de TGV, mais je suppose qu’après il a du au moins passer un coup de fil et dire : "chérie je viens de me prendre un wagon bar, continue le replay de Taratata mais ne m’attends pas pour le dessert".

