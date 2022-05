Au milieu de toute cette actualité, Paul attend toujours son invitation pour le Festival de Cannes.

Bonjour Nagui, bonjour Daniel, bonjour Leïla, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ? Ben écoutez moi aussi ça va.

Je reviens du Festival de Cannes là. C’était vraiment agréable de partager un moment avec toute la grande famille du 7ème art. Voilà ça c’est ce que j’aurais dis si j’avais été au Festival de Cannes. Mais non. J’y suis pas allé cette année pour une raison très simple, qui est qu’ils ne m’ont pas invité.

C’est très bizarre en plus, puisque ça fait déjà quelques années que je ne reçois pas les invitations. C’est pareil pour le ballon d’or et les César, je pense que c’est depuis que j’ai déménagé en 2007, ils ont pas du noter ma nouvelle adresse.

J’aurais bien aimé y aller en plus au Festival de Cannes, ça avait l’air bien. J’ai vu un post sur Instagram d’une actrice américaine qui a écrit "thanks you so much Cannes for having me, it was an amazing night". Alors je traduis si il y a des gens qui ne parlent pas très bien espagnol, ça veut dire "merci Cannes, c’était vraiment chanmé, j’ai trop kiffé ma race". À quelques mots près bien sur.

Après je me faisais la réflexion, ce genre de message, ça ne marche qu’au festival de Cannes. Si tu vas manger un kebab dans le 93, tu peux pas écrire sur Instagram "thanks you so much Le Roi du Tacos de Bobigny for having me, it was an amazing night".

Je vous dis ça, mais j’ai déjà monté les marches du festival de Cannes en plus, sauf que je les ai monté au mois de Décembre. Donc forcément ça a eu un peu moins d’impact dans le monde du cinéma. Puisqu’autant en mai, Cannes, ça ressemble vraiment à Los Angeles mais autant en décembre Cannes, ça ressemble vraiment à Cannes. C’est à dire que si tu veux trouver un tabac ouvert, il faut que tu en ouvres un toi même.

Sachez également qu’aussi surprenant que ça puisse paraître j’ai déjà descendu les marches. Ça même Brad Pitt il l’a pas fait. Une fois je suis monté dessus, il y a un vigile qui m’a dit "monsieur, descendez de là immédiatement s’il vous plaît".

Mais c’est vrai que ce festival ça participe à mettre la France à l’honneur aux yeux du monde, ce qui est souvent le cas en ce moment. Avec entre autres par exemple la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Vous avez vu, il a annoncé qu’il restait, ça a fait la une de tous les journaux. Plus aucune place d’ailleurs pour l’annonce du changement de sexe de Nagui, qu’il faut désormais appeler Naguette. Plus aucune place non plus pour l’annonce de Tanguy Pastureau qui a lui aussi annoncé qu’il prolongeait à France Inter pour sa 75ème saison d’affilée mais dont l’annonce est passée totalement inaperçue depuis le fameux transfert de Tristan Lopin.

