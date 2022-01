Paul qui vient d'avoir le Covid pour la seconde fois a décidé de prendre soin de lui et est aller voir une masseuse thaïlandaise et un dermatologue. Il raconte...

Bonjour Nagui, bonjour Morgane, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va, tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi ça va.

Juste j’ai eu le Covid là récemment. Je l’ai eu pour la 2ème fois.

Je l’ai déjà eu l’année dernière, puis là j’ai fait la mise à jour Omicron. J’espère qu’à la 3ème, ils t’offrent un petit porte clé. Avec écrit « t’inquiètes, jamais 2 sans 3 ».

Je pense que mon corps il essaye d’avoir tous les variants. C’est comme dans Pokémon, « attrapez les tous ».

En plus quand tu l'as, il y a un inconnu qui t’appelle et qui te demande de t’isoler chez toi et de rester dans ton coin. Je lui ai dit : « Je suis d’accord, mais c’est déjà mon quotidien en fait. Ça fait 2 ans que je suis cas contact dans cette émission. »

J’ai eu une vaccination un peu particulière en plus puisque le pharmacien m’a reconnu et qu’il était un peu stressé. Et je me suis dit, imagine si sous l’émotion il panique et il me dit "j’aime bien ce que vous faites, je vous ai mit 15 doses", et là dans 2 semaines j’ai la 5G et des toiles d’araignées qui sortent des poignets.

Mais ça m’a fait prendre conscience que plus tu avances dans la vie, plus il faut prendre soin de ta santé. Et ça m’a également fait prendre conscience que ça aurait été une chronique un peu plus pertinente si on avait reçu Michel Cymes.

J’ai fait quelque chose pour prendre soin de la mienne, je suis allé faire un massage thaïlandais récemment. Je connaissais pas, et j’ai découvert qu’un massage thaïlandais, c’est une dame thaïlandaise, qui te marches dessus pendant 1h. Et ça coute 200 euros. Je lui ai dit « madame, 200 euros, normalement c’est moi qui vous marche dessus ».

Je crois que c’est la 1ère fois que quelqu’un faisait de la randonnée sur mon dos. J’ai d’ailleurs compris d'où venait l’expression « ne laisse personne te marcher dessus », puisque ça fait mal. J’y suis allé j’avais une petite gêne aux cervicales, je suis ressorti de là avec une scoliose de stade 4. Je me suis dit « tiens, je suis un peu tendu en ce moment, j’irais bien me faire un petit massage ».

