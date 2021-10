Ce week-end, Paul est allé assister au match de foot Lens-Metz et a acheté le petit bout de pelouse ...

Est ce que tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va. Enfin ça va… Moralement oui. Mentalement j’émets encore quelques réserves. Puisque pour combattre l’ennuie j’ai pris une initiative très étrange ce week-end. J’ai pris un train et je suis allé assister au match de foot Lens-Metz. Déjà là vous vous dîtes, bon lui, il a pas l’air d’aller très bien. D’autant plus que je supporte Montpellier. Ce qui veut dire qu’on est pas sur une logique totalement imbattable. Je n’ai jamais été aussi neutre de toute ma vie pendant 90 minutes d’ailleurs. Je crois que c’est la première fois que pendant un match de foot je supporte un arbitre.

D’autant plus qu’il y avait également OM-PSG, Barcelone-Madrid et Manchester-Liverpool ce jour là. Et moi je suis allé voir Lens-Metz. On dit souvent que dans la vie il faut suivre sa 1ère intuition, là j’aurais peut être du suivre la 2ème. Je pense que si on m’avait proposé « Bienvenue chez les Chtis » il y a quelques années, j’aurais pu répondre : « non, je suis pas sur que ça va marcher votre film là ». Ça m’a même fait douté de moi sur le moment, je me suis dit que j’étais un peu bizarre d’avoir pris cette initiative. Puis j’ai discuté avec quelqu’un de là-bas et je me suis rendu compte qu’en fait finalement, ça va.

Je vous partage l’astuce d’ailleurs, si un jour vous avez l’impression d’être un peu bizarre, n’hésitez pas à entamer des conversations avec des inconnus. Dans l’époque dans laquelle on vit, ça déculpabilise énormément. Puisque devant le stade là, il y un monsieur qui m’a proposé d’acheter un petit bout de la pelouse pour 50 euros. Sauf que moi j’ai pas trop compris, au début je lui ai dit : « je suis désolé monsieur, je fume pas ». Il m’a dit : « non c’est un vrai petit bout de pelouse, c’est le seul endroit au monde où tu peux en trouver ». Je lui dit : « oui, ben je me doute que c’est plus compliqué dans une bibliothèque».

J’ai acheté le petit bout de pelouse finalement. Sauf que maintenant je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas, peut être qu’à Paris ça peut me faire un petit bout de jardin. Surtout que j’ai calculé, je me suis dit : « si je vais à Lens tous les 15 jours, normalement dans 6 mois, ben ils ont plus de pelouse »

