Les amis de Paul ont enfin prévu de venir à Paris à l'occasion de son anniversaire. Une occasion pour lui de faire le bilan sur ses liens d'amitié …

En tant que professionnel de l’investigation, j’ai vu qu’il y avait un nouveau variant qui circulait, le variant Omicron. Et en y réfléchissant, je me suis dit, les variants ils ont quand même de plus en plus des noms de méchants dans les films. Omicron normalement c’est pas le nom d’un variant, c’est le nom d’un méchant dans "Avengers". Après ils sont obligés de lui donner un nom un peu agressif je pense. Puisque si tu l’appelles le variant "Asterix ", ça t’incite moins à la vaccination quand même. T’as envie de l’inviter à déjeuner du sanglier et de la potion magique.

Sinon figurez-vous que j’ai eu 26 ans il y a quelques jours. Et je vous avoue que je suis le 1er surpris de cette information. Puisque moi dans mon dernier souvenir totalement clair, j’ai 5 ans et je cours tout nu sur une plage à la Grande Motte. Avec quelques personnes autour qui se disent : « Tiens, il serait pas un peu vieux pour avoir le zob à l’air lui ? » Puis j’ai fait 2, 3 activités, quelques chroniques sur France Inter et hop 26 ans.

J’ai été obligé de faire un petit bilan de vie intermédiaire du coup. Alors à 26 ans, Samuel Umtiti, il était champion du monde. Moi à 26 ans, j’ai appris que le mot Kayak se lisait dans les deux sens. Et ça m’a clairement suffit pour passer un jour heureux.

J’ai des amis qui m’ont fait une superbe surprise pour l’occasion d’ailleurs, j’en profite pour les remercier. C’est qu’ils me l’ont pas souhaité.

Il y en a même un qui m’a posé une question très étonnante d’ailleurs. Il m’a dit : « Est ce que c’est ton anniversaire aujourd’hui ? ». Et je vous avoue que même moi, j’ai eu un doute. Je me suis dit : « Est ce que tout ça ne serait pas un complot pour m’inoculer la 5G ? »

Ils ont tout de même prévu de me rendre visite à Paris ce week-end pour l’occasion. Ce qui, quand tu viens de province, s’apparente plus d’ailleurs à l’organisation d’une mission spatiale internationale. Je crois que même Thomas Pesquet il s’est préparé moins longtemps pour aller sur l’ISS. Il a pris 2 caleçons et 3 chaussettes, il s’est dit : « Ca va je pars pas non plus à Paris. »

