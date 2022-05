Paul s'est intéressé aux débordements lors de la finale de la Ligue de Champions au stade de France samedi dernier.

Bonjour Nagui, bonjour Daniel, bonjour Leïla, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien toujours ? Ben écoutez moi aussi ça va.

Ça va puisque samedi soir j’ai pu regarder la finale de la Ligue des Champions sans perdre une clavicule. Ce qui n’est pas un mince exploit au vu de la période actuelle.

Alors pour celles et ceux qui n’auraient pas suivis, ce week-end il y avait la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, qui a été délocalisée chez nous suite à la guerre en Ukraine. Après je comprends pas tout à la géopolitique bien sûr mais en gros si Karim Benzema a le ballon d’or, c’est parce que Vladimir Poutine a annexé la Crimée. Et le petit problème qu’il y a eu samedi soir, c’est qu’il y avait 80.000 places dans le stade pour environ 17 millions de personnes qui voulaient y aller. C’était vraiment très compliqué de pouvoir assister au match.

Après je vous dis ça, moi heureusement, en tant que chroniqueur chez France Inter j’ai quand même réussi à faire jouer mon réseau et du coup, ben j’ai pas eu de places mais bon… Puisque je m’en suis rendu compte après avoir essayé, mais en fait à part une barre chez SFR, j’ai pas un très gros réseau non plus. Par exemple mon réseau professionnel il se limite à Nagui, qui m’a enregistré sur son téléphone à "stagiaire blond France inter".

Nagui qui lui a un gros réseau par contre. Je le sais puisqu’une fois j’ai vu dans son téléphone qu’il avait le numéro de Tanguy Pastureau. Et c’est pas donné à tout le monde d’avoir le numéro de Tanguy Pastureau. Moi une fois je lu ai demandé poliment, il m’a dit "laisse moi tranquille stagiaire blond France Inter".

Je sais qu’il a un gros réseau aussi Nagui puisque chaque fin d’émission il dit aux invités "on s’appelle on se fait un déj bientôt". Alors que moi il m’envoie juste des pétitions pour savoir si je veux sauver les loutres en mer Méditerranée.

Il le prends mal en plus quand je dis non aux pétitions. Une fois j’ai dis non, il m’a dit "ah donc tu veux pas sauver les loutres Pierre ?". Je lui ai dis "si Nagui, mais pas un mardi à 10h30 à la maison de la radio. Il y a pas de loutres autour de nous, peut-être qu’elles peuvent attendre la semaine prochaine les loutres ?".

Et donc le problème des événement samedis soirs, c’est qu’il y a eu quelques débordements, par exemple, des gens qui n’avaient pas de places et qui sont rentrés illégalement dans le stade. On a tous en tête cette folle image de Leïla Kaddour-Boudadi qui escalade la grille du stade de France en criant "Karim je t'aime". Terribles images qui ont fait le tour du monde.

